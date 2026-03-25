Mañueco y Vox intentan hoy encaminar el Gobierno de CyL

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

Alfonso Fernández Mañueco inicia este miércoles su ronda de contactos tras los resultados de las elecciones del pasado domingo con el primer encuentro con Vox. Con los representantes del resto de partidos con representación en las Cortes se reunirá el jueves.

Mañueco quiere avanzar en la formación del Gobierno y la conformación de las Cortes de cara al inicio de la XII legislatura con la vista puesta en el próximo 14 de abril, fecha en la que se celebrará el Pleno de Constitución de las Cortes. «Ahora más que nunca, a cada uno de nosotros nos corresponde, desde nuestras responsabilidades, responder a las demandas de la sociedad y poner nuestro esfuerzo y dedicación al servicio de los castellanos y leoneses", ha señalado en la convocatoria enviada. Estas primeras reuniones comenzarán este miércoles, a las 11.00 horas, con Vox. El jueves serán los encuentros con Soria Ya a las 11.00 horas, Por Ávila a las 12.30, UPL a las 16.00 y PSOE a las 17.30 horas. Las citas se celebrarán en la sede de las Cortes de Castilla y León.

El candidato de Vox, Carlos Pollán, se ha mostrado a la expectativa de ver con qué Partido Popular se encontrará en la reunión, si el PP de Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a gobernar en solitario, a presidir las Cortes y a gobernar con su programa, o el PP de Alberto Núñez Feijóo, que pide a Vox que entre en los gobiernos.

Mientras, el socilsita Carlos Martínez cree que será “poco útil» la cita con Mañueco ante el “amistoso” que juegan Feijóo y Abascal en Castilla y León.