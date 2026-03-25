¿El fin de Navacerrada? El alcalde se planta ante el Supremo y avisa: "Aún hay batalla"

Acceso a la pista Escaparate de la estación de esquí de Navacerrada en Madrid.Rafael Basante

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El alcalde de Navacerrada, Pablo Jorge Herrero, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Estación de Esquí del Puerto de Navacerrada "aún tiene recorrido jurídico y administrativo antes de ejecutarse", indicando que continuarán "dando la batalla" para evitar que se desmantele.

En una sentencia reciente, el Alto Tribunal avalaba el fallo que obligó en 2024 a la Junta de Castilla y León a demantelar la estación de y a restaurar la realidad física alterada.

En un comunicado, el primer edil ha señalado que "mientras tanto", los "municipios afectados y la Junta de Castilla y León" seguirán "luchando para evitar el desmantelamiento".

"Esto responde a una decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez para dañar a la Comunidad de Madrid, sin importarle el impacto económico real sobre los municipios, las empresas y los trabajadores de la zona", ha recalcado.

El alcalde ha subrayado que "aunque las instalaciones de la vertiente madrileña no están afectadas", es "evidente que desmantelar la vertiente segoviana pondría en serio riesgo" la "viabilidad" del Puerto de Navacerrada como estación de esquí.

El regidor ha recordado que se trata de una "estación histórica" donde "generaciones de madrileños han aprendido a esquiar". "No tiene ningún sentido desmantelar solo una parte de las instalaciones mientras el resto sigue operando bajo una concesión nueva".

"Tampoco lo tiene hacerlo aquí cuando existen estaciones de esquí dentro de parques nacionales en España y en toda Europa", ha puntualizado.

A su juicio, la estación del Puerto de Navacerrada es "perfectamente compatible" con el deporte y con "el respeto al medio ambiente". "Continuaremos dando la batalla", ha concluido.