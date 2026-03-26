Mañueco y Pollán: primer asalto sin acuerdo sobre cómo gobernar CyL

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato de Vox, Carlos Pollán, han coincidido, en la primera reunión entre ambos para encauzar la legislatura, en avanzar hacia un pacto «más concreto» que el rubricado entre ambas formaciones en 2022, no obstante, los de Abascal han señalado como exigencia entrar en el Gobierno autonómico, mientras que el portavoz del comité negociador de los populares, Carlos Fernández Carriedo, ha rechazado hablar de «sillones» pero sí ha insistido en que mantiene lo planteado en campaña electoral, es decir, gobernar en solitario.

El primer encuentro entre Mañueco y Pollán tras las elecciones ha sido «cordial» y se ha concebido como una primera toma de contacto para que ambos partidos planteen sus propuestas iniciales. Así, Carlos Pollán ha garantizado que Mañueco ha trasladado en el encuentro su intención de gobernar en solitario con acuerdos puntuales, sin embargo Fernández Carriedo ha eludido referirse a este planteamiento que sí propuso el PP en campaña electoral y que hoy «mantiene» para centrarse en el objetivo de avanzar en un proyecto «juntos». No obstante, ambos responsables políticos han rechazado hablar de plazos y han defendido que les importa más el resultado de las negociaciones que el «tiempo». Así, Carlos Pollán sí ha sido claro al señalar que ve «difícil» llegar al 14 de abril, día en el que se celebra el Pleno de constitución de las Cortes, con un pacto de legislatura cerrado.

Ambos partidos han asumido que la negociación exigirá «trabajo, dedicación y esfuerzo», no obstante han reseñado que la labor se facilita al tratarse de personas que ya se conocen. «Tenemos capacidad de entendernos y voluntad también de intentar alcanzar acuerdos, trataremos de construir un proyecto de futuro para nuestra Comunidad», ha señalado Fernández Carriedo, quien ha insistido en que concretar cada una de las medidas y de las iniciativas llevará «tiempo».

«Hay voluntad de encontrarnos para ver aquello que nos une y para construir en torno a esto, no hemos hablado de responsabilidades ni de cargos, lo primero, antes de nada, es alcanzar un acuerdo en torno a ese proyecto de futuro», ha defendido el portavoz del comité negociador del PP, quien ha insistido en que es el momento de «construir» desde la base de lo votado por los ciudadanos.

«Tenemos que recoger ese sentir, nos han pedido básicamente dos cosas: que nos pongamos de acuerdo y que construyamos un proyecto del cual nos podamos sentir orgullosos tanto el Partido Popular como Vox», ha subrayado.

En cuanto a avanzar en la idea de un gobierno en solitario del PP, Fernández Carriedo ha defendido que su postura es la misma que antes de las elecciones, es decir, trabajar en pactos puntuales. No obstante, ha considerado que no es el momento de hablar de responsabilidades sino de centrarse en avanzar en un gobierno «útil».ç

Por su parte, Carlos Pollán ha desvelado que Mañueco sí ha planteado en el encuentro su intención de trabajar en la conformación de un gobierno en minoría del PP, algo que el representante de Vox ha rechazado para plantear como una de sus premisas en esta negociación la entrada de su partido en el Gobierno.

Así, ha reseñado su intención de que el pacto se negocie «medida a medida» con plazos y garantías, sin hablar de momento de cargos, un punto en el que ha detallado que ni PP ni Vox han puesto sobre la mesa la composición del Parlamento. «Antes de hablar de sillones y puestos de consejerías y vicepresidencias debemos tener un acuerdo programático de políticas», ha defendido Pollán.

«No nos preocupan los asientos de la Mesa de las Cortes sino cambiar políticas en Castilla y León», ha señalado el responsable de Vox, quien ha rechazado que en la consecución de un pacto se tome como base el acuerdo cerrado entre ambas formaciones en 2022, ya que ahora la exigencia pasa por medidas «más concretas» y que establezcan además plazos de ejecución, algo que ha respaldado también Fernández Carriedo, quien han defendido que «sería positivo entrar en un mayor nivel de concreción y detalle».

Es precisamente la intención de ambos de bajar al detalle en estas negociaciones lo que augura una negociación más lenta en la que, como han defendido ambos, las medidas se centren en Castilla y León y se alejen de otras negociaciones como las ya iniciadas en Extremadura o Aragón.

"Aquí tenemos ya una línea de conocimiento mutuo, de trabajo en común, que también es un punto de partida con el que contamos y que nos puede permitir avanzar en esa dirección, el referente para este proyecto es el referente de lo que pensamos en Castilla y León", ha señalado Fernández Carriedo, quien ha recordado que en el inicio de la pasada legislatura se rubricó en Castilla y León el primer pacto de España entre PP y Vox para conformar un gobierno. "Ahora ya tenemos una experiencia de trabajo atrás", ha explicado.

"Ambos hemos puesto de manifiesto que lo importante es ponernos de acuerdo en qué hacer juntos, debemos centrarnos en aquello que nos une, que es mucho, pero también de ir abordando aquellas diferencias que tenemos, que también las hay, para que tengamos un proyecto compartido", ha zanjado el representante del PP.

Tras esta primera reunión entre PP y Vox será el turno del resto de partidos que han logrado representación en las Cortes. Así, este jueves, Fernández Mañueco se reunirá con los responsables de Por Ávila, Soria ¡Ya!, UPL y PSOE.