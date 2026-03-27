Cinco mujeres detenidas por la paliza a Miss Trans Zamora 2024 en un pub de La Bañeza

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La Guardia Civil detiene a cinco mujeres, de entre 18 y 24 años, acusadas de la agresión contra Miss Trans Zamora 2024 que se produjo el pasado 22 de marzo en un pub de la localidad de La Bañeza (León). Están acusadas de un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

El arresto se produce en el marco de la operación Azadi, después de la denuncia presentada por la víctima, de 21 años, quien sufrió diversas lesiones de las que fue atendida inicialmente en La Bañeza y posteriormente en Benavente, y que le provocaron heridas visibles en el rostro. El suceso tuvo lugar a raíz de un altercado iniciado por acudir al baño de chicas del establecimiento hostelero.

Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar donde lograron restablecer la normalidad e identificar a las implicadas en los hechos.

Las diligencias de investigación, llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León, han dado como resultado la identificación y detención de las personas involucradas en los hechos.

Las detenidas, junto con el atestado policial, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de Guardia.