Diario de León

El PSOE se reúne hoy con UPL en Valladolid: «No renunciamos a nada»

El secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, se reúne con la Ejecutiva del PSOE de Zamora, ayer.

El secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, se reúne con la Ejecutiva del PSOE de Zamora, ayer.JL Leal

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Valladolid

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La anunciada reunión entre PSOE y UPL tendrá lugar hoy, miércoles 8 de abril, en Valladolid. Además, el secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, ha asegurado que el PSOE no renuncia «a nada» y ha avanzado que el próximo lunes, 13 de abril, los socialistas decidirán en su Ejecutiva a su candidato a la Presidencia del Parlamento pese a sostener que no perderán «ni un minuto» en la «guerra de sillones» que achacan a Fernández Mañueco y a Pollán.

De no producirse novedades en las próximas jornadas, la sesión del 14 de abril podría celebrarse sin un acuerdo previo y con la incógnita aún de quién será el nuevo presidente del Legislativo y de quiénes le acompañarán en la Mesa, que estará integrada por otros cinco miembros: dos vicepresidencias y tres secretarías.

Hace cuatro años la duda se disipó el mismo día de la constitución de las Cortes, cuando PP y Vox firmaron un acuerdo de gobierno ‘in extremis’, mientras que en la precedente, la del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, el acuerdo llegó tres días antes. En los dos casos el PP cedió la Presidencia del Legislativo a sus socios de gobierno —Luis Fuentes, de Ciudadanos, en la X Legislatura, y Carlos Pollán, de Vox, en la XI— , a diferencia de la pretensión de los populares para la nueva en la que quieren volver a dirigir las Cortes que cedieron en 2019. El PP había ocupado la Presidencia de la Cámara de manera ininterrumpida desde 1991 cuando llegó Manuel Estella—.

A una semana para que eche a andar la nueva Legislatura, ningún partido ha desvelado sus candidatos. PP y Vox tampoco han llegado a un acuerdo. Las elecciones del 15-M hacen necesario el acuerdo para acceder a los seis puestos de la Mesa.

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