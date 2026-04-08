El PSOE se reúne hoy con UPL en Valladolid: «No renunciamos a nada»

Publicado por EP Valladolid Creado: Actualizado:

La anunciada reunión entre PSOE y UPL tendrá lugar hoy, miércoles 8 de abril, en Valladolid. Además, el secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, ha asegurado que el PSOE no renuncia «a nada» y ha avanzado que el próximo lunes, 13 de abril, los socialistas decidirán en su Ejecutiva a su candidato a la Presidencia del Parlamento pese a sostener que no perderán «ni un minuto» en la «guerra de sillones» que achacan a Fernández Mañueco y a Pollán.

De no producirse novedades en las próximas jornadas, la sesión del 14 de abril podría celebrarse sin un acuerdo previo y con la incógnita aún de quién será el nuevo presidente del Legislativo y de quiénes le acompañarán en la Mesa, que estará integrada por otros cinco miembros: dos vicepresidencias y tres secretarías.

Hace cuatro años la duda se disipó el mismo día de la constitución de las Cortes, cuando PP y Vox firmaron un acuerdo de gobierno ‘in extremis’, mientras que en la precedente, la del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, el acuerdo llegó tres días antes. En los dos casos el PP cedió la Presidencia del Legislativo a sus socios de gobierno —Luis Fuentes, de Ciudadanos, en la X Legislatura, y Carlos Pollán, de Vox, en la XI— , a diferencia de la pretensión de los populares para la nueva en la que quieren volver a dirigir las Cortes que cedieron en 2019. El PP había ocupado la Presidencia de la Cámara de manera ininterrumpida desde 1991 cuando llegó Manuel Estella—.

A una semana para que eche a andar la nueva Legislatura, ningún partido ha desvelado sus candidatos. PP y Vox tampoco han llegado a un acuerdo. Las elecciones del 15-M hacen necesario el acuerdo para acceder a los seis puestos de la Mesa.