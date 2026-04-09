Pollán a Mañueco: «Si el PP no tiene apoyos suficientes, que descuelgue el teléfono»

El presidente del Legislativo en funciones, Carlos Pollán (4i) y la consejera de Educación en funciones, Rocío Lucas (3i), posan con los alumnos del IES Valles del Luna, del municipio leonés de Santa María del Páramo, que se han impuesto en la X Liga de Debate de Castilla y León.EFE/Nacho Gallego

Publicado por Europa Press / Ical Valladolid Creado: Actualizado:

El procurador electo de Vox a las Cortes Carlos Pollán ha emplazado al Partido Popular a «descolgar el teléfono» si no cuenta con los apoyos «suficientes» para presidir la Mesa de las Cortes en la sesión constitutiva del Parlamento autonómico que se celebrará el próximo martes, 14 de abril.

«Nosotros no queremos que el PSOE presida esta institución. Es fácil y sencillo de entender», ha zanjado minutos antes de participar, junto a la consejera de Educación en funciones, Rocío Lucas, en la final de la X Liga de Debate autonómico de ESO y Bachillerato.

El que también ha sido presidente de las Cortes ha insistido en que su formación en que quiere «hablar de políticas y no de sillones» en alusión a si esta postura significa una renuncia expresa a la Presidencia del Parlamento para reiterar que no van «a permitir» que el PSOE llegue «a cualquier tipo de acuerdo para presidirla», si bien no ha matizado cómo lo hará, si a través de la abstención o con un respaldo a la lista que presente el PP.

«Lo primero que tengo que tener claro es que el Partido Popular no tiene esa mayoría para acceder a la Presidencia de las Cortes y quiere ponerse en contacto con nosotros. Pero desde luego que por nuestra parte no vamos a permitir o no queremos permitir que el PSOE la presida, aunque es el Partido Popular el que tiene la capacidad de decisión», ha dicho.

Pollán ha explicado que mantiene un contacto «fluido» con el líder del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, desde el «mismo día de las elecciones» para que la legislatura «salga adelante» con políticas que cambien «Castilla y León», si bien ha lamentado las «trabas» que ponen la dirección nacional del PP para «llegar acuerdos» en otras autonomías —en referencia a Extremadura y Aragón— y «también en Castilla y León».

Sobre esos contactos, el procurador de Vox no ha dado detalles al considerar que cuando hay «revuelo y comentarios por todos los sitios», los acuerdos «no llegan a buen puerto». «Queremos tener unas conversaciones serias y discretas», ha zanjado.

Pollán recordó que «desde el 15 de marzo», Vox mantiene «la mano tendida al Partido Popular, que es el que ganó las elecciones, para avanzar en lo que va a ser esta legislatura que viene». Y reiteró que para este primer paso, con la sesión constitutiva de las Cortes para la nueva legislatura ese 14 de abril, no quieren «permitir que el Partido Socialista presida esta institución ni ninguna otra», no sin antes recordar que «es el Partido Popular el que tiene la capacidad de decisión para ello». Por ello, reiteró su invitación al PP para que «descuelgue el teléfono y hablaremos».

Los pactos de Vox han acaparado también la comparecencia en el Congreso del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El ministros ha preguntado al diputado de Vox Carlos Flores qué «recortes» aplicarán en las comunidades donde negocian con el PP para formar Gobierno, entre ellas, Castilla y León.

Durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, Bolaños ha cuestionado a Flores, quien durante su turno de palabra ha asegurado que su formación entrará en «cuatro gobiernos» de comunidades autónomas «en las próximas semanas", una afirmación que para el ministro es «la noticia del día».

"¿Ya han llegado a los acuerdos, qué acuerdos son, cuál es el contenido, cuáles son los recortes, cuáles son las medidas machistas, cuáles son las medidas negacionistas?", se ha preguntado Bolaños. Además, le ha preguntado si van a hacer públicos dichos acuerdos en Extremadura, Aragón y Castilla y León antes de las elecciones andaluzas o si por el contrario «van a ocultarlos a la ciudadanía de Andalucía». Bolaños ha exigido a Flores que explicara el contenido de esos acuerdos que, ha dicho, «seguro van a ser xenófobos, machistas, reaccionarios, contrarios al cambio climático y a la igualdad entre hombres y mujeres».

Flores por su lado ha estimado que el Gobierno es «incapaz de fraguar acuerdos» tanto en el parlamento como fuera de él. "Cuando en las próximas semanas Vox se incorpore a cuatro gobiernos de comunidades, he dicho bien, de cuatro, el aislamiento territorial será aún más evidente que el parlamentario".