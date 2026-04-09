Vázquez trata de apearse de las quinielas para presidir las Cortes de CyL

El actual vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León en funciones y procurador electo del PP, Francisco Vázquez, ha eludido este miércoles pronunciarse sobre sus opciones de convertirse el próximo martes, 14 de abril, en presidente del Legislativo autonómico. A la entrada de la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente de las Cortes, preguntado por la prensa acerca de las negociaciones y conversaciones de su partido con otras formaciones para afrontar las votaciones del martes con garantías de hacerse con la Presidencia del Legislativo, Vázquez se ha limitado a recordar que ese día se constituyen las Cortes y que no tiene «nada más que decir».

Pese a las insistentes preguntas de los periodistas sobre conversaciones y opciones de resultar elegido presidente de las Cortes, Vázquez ha reiterado su respuesta, en el sentido de que no iba a hacer comentarios al respecto.

En concreto, sobre el ofrecimiento planteado por el actual presidente de las Cortes en funciones y procurador electo de Vox, el leonés Carlos Pollán, para hablar con el PP en caso de que este partido no tenga aún los votos suficientes para hacerse con la mayoría en la Mesa y con la Presidencia, y evitar así que sea ejercida por el PSOE, Vázquez ha expresado que no va comentar lo dicho por Pollán.

"No tengo nada más que decir", ha zanjado en su última respuesta, antes de encontrarse en el pasillo con Pollán y bromear con quién debía hablar con la prensa.

Finalmente, tras dudar quién debía entrar primero a la sala de la reunión, Francisco Vázquez le ha cedido el paso y ha sido Pollán quien ha accedido en primer lugar.

Dentro les esperaban ya el resto de integrantes de la Mesa de la Diputación Permanente, los socialistas Ana Sánchez y Diego Moreno, la procuradora del PP Rosa Esteban, y la procuradora de Vox Fátima Pinacho, junto con la Letrada Mayor de las Cortes.

La previsión es que la Mesa de la Diputación Permanente apruebe actas anteriores, acuerdos de régimen interno, informes de fiscalización del Consejo de Cuentas y el informe de las decisiones tomadas por este órgano a quienes les relevarán en la Mesa de las Cortes a partir de la próxima semana.