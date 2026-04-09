UPL responde a los socialistas: «No queremos ningún puesto en la Mesa»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Dirigentes del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes y de la Unión del Pueblo Leonés mantuvieron ayer una reunión en el Parlamento autonómico como forma de retomar el contacto ante la legislatura que comienza este próximo martes, 14 de abril, y sin «ninguna expectativa» por parte de los leonesistas ya que, aseguraron: «No queremos ningún puesto en la Mesa». Así lo manifestó la secretaria general de la UPL y procuradora, Alicia Gallego, que apuntó que esta reunión, que surge por iniciativa del PSOE, se enmarca en los encuentros «normales» de los grupos ante el nuevo ciclo político.

«No generamos ninguna expectativa con respecto a los sillones de la Mesa porque en la UPL no queremos ningún puesto», afirmó Gallego, que acompañada por el también procurador Luis Mariano Santos, acudió al cónclave para ver «que nos presentan» desde el Grupo Parlamentario Socialista aunque sin «ninguna expectativa de pedir y reivindicar». De hecho, Gallego afirmó que la UPL «no va a forzar nada» ni tiene «necesidad de pactar nada» ante esta reunión con el PSOE o ante la mantenida antes de Semana Santa con el PP, en la que se dejó «abierto» para posteriores reuniones «iniciativas legislativas y proyectos», ya que «es Vox el que más busca esos acuerdos» con el PP.