La Plataforma en Defensa de Feve pide a la Junta y al Ayuntamiento de León la inclusión de la línea en la futura tarjeta del Consorcio de Transportes

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La Plataforma en Defensa de Feve León solicita a la Junta y al Ayuntamiento de la capital la inclusión de la línea de Renfe Cercanías León (Feve) desde la estación de la avenida Padre Isla hasta Garrafe de Torío, en el Consorcio de Transportes del Área Funcional estable de León, que unificará en 2028 todo el transporte público que funcione en dicha área bajo una misma tarjeta/abono (con sus respectivas tarifas).

El colectivo recuerda que están a disposición de la Junta y del Consistorio el grupo de asesoramiento técnico-jurídico y el grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria (GIIF) de la Universidad Politécnica de Valencia y recalcan que la Administración autonómica tome la iniciativa de contactar con Renfe y negociar la inclusión en el consorcio, como se ha llevado a cabo en bastantes más ciudades de España, “y ha resultado viable, por ejemplo, en Zaragoza donde con la Tarjeta Lazo pueden usarse indistintamente buses urbanos, interurbanos o cercanías Renfe.

“Este tren de cercanías, tiene que estar incluido en el futuro abono del Consorcio de Transportes de León”, insisten, “para que todo el transporte esté unificado y funcione mucho mejor eliminando duplicidades y facilitando el uso, como la tarjeta del Consorcio de Transportes en Madrid con la que se accede a autobuses, metro y cercanías Renfe.

También demandan al Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible “diálogo, que se sienten a negociar y buscar soluciones, cumpliendo con su obligación de finalizar la integración hasta Padre Isla para que los trenes-tram puedan circular sin transbordos”. La Plataforma mantiene su calendario de movilizaciones y convoca el sábado 11 de abril, un nuevo corte de tráfico simbólico, de 13.30 a 14 horas.