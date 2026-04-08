La Junta "no descarta" que Buscyl entre en la gestión de Feve en León, pero con Gobierno y Diputación

La Junta "no descarta colaborar" en la gestión del ferrocarril de Feve, como apuntó este miércoles el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, quien apostilló que, en caso de entrar, sería "con el conjunto del administraciones", entre las que llamó a participar al Ayuntamiento de León y la Diputación, y "con la premisa fundamental" de que lo abandere "el Gobierno central".

Sanz Merino recalcó la necesidad de que se involucre "la propia Diputación Provincial, dado que afecta también a una gran cantidad de municipios del Torío y de la montaña oriental leonesa". "Cualquier mejora en la conectividad, en la movilidad de los vecinos y ciudadanos de León, pues hay que contribuir entre todas las administraciones a colaborar", reseñó el consejero de la Junta, quien insistió en que "la competencia fundamental la tiene el Gobierno de España, la tiene el Ministerio de Transportes, a través del Adif, en cuanto a la infraestructura, y de Renfe, en cuanto a lo que son las unidades de tren y los propias expediciones comerciales o no comerciales".

Sin salirse de este guion, el político segoviano del PP apuntó que "hay que dar los pasos con la prioridad que corresponde, en el orden jerárquico que corresponde", en el que "el primero es el Ministerio de Transportes a través de Adif y Renfe". "A partir de ahí, los demás evidentemente tendremos que colaborar, pero todas las administraciones involucradas en la provincia: el Ayuntamiento de León, donde está la infraestructura, la Diputación de León, porque da servicio a muchos municipios de la provincia, y la Junta en la parte que se determine", explicó Sanz Merino.

Enrocado en este esquema, el consejero autonómico evitó confirmar si tiene encaje dentro del modelo de transportes gratuito desarrollado por la Junta. "Buscyl es un sistema que está establecido para toda la comunidad autónoma. Yo creo que antes de llegar ahí el Ministerio de Transportes tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer para lograr este anhelo, que parece que cuenta con bastante consenso ciudadano", concedió.

Las explicaciones de Sanz Merino se encuadraron en la constitución de la mesa de seguimiento para unificar el nuevo modelo de transporte urbano y metropolitano de León. El consejero de la Junta detalló que "la principal" función de este órgano es "elaborar el plan de movilidad, que tiene un plazo determinado en el propio convenio de un año y que definirá todas las estrategias para coordinar el sistema y con ello pues dan un mejor servicio a los usuarios", y después "la constitución del consorcio". "En un plazo de dos años más o menos debemos tener definida la situación", resumió.

Antes de entrar a la reunión, celebrada en la sede de la Junta, Sanz Merino señaló que "la voluntad política está expresada en el convenio que se firmó en febrero", en el que se asienta la voluntad de "integrar los dos sistemas bajo una unidad de explotación y bajo un sistema tarifario único". No entró en más consderaciones sobre paradas o recorridos, porque "ese el arduo trabajo de la comisión de seguimiento y las subcomisiones técnicas" en las que se pacte "el plan de movilidad que en su momento se tendrá que contratar y que se tenga que presentar para que sirva de base, a su vez, de un pliego de condiciones técnicas y administrativas que consiga la integración".

En este esquema, Sanz Merino confirmó que colaborarán los diez municipios del área metropolitana. Sin que por el momento se haya hablado de supresión de paradas, como acotó, el consejero dio un "dato de la importancia" que "responde a ese anhelo desde hace mucho tiempo de coordinar y de hacer una explotación conjunta de estos dos sistemas de transporte". "En el ámbito del transporte metropolitano, que se implantó en León en el año 2011, ha habido 25.600.000 viajes", cifró el político del PP, quien abundó en que "esa es un poco la magnitud de los movimientos que hay entre las 10 poblaciones del alfoz y la ciudad de León".

Los números los reforzó Sanz Merino con la refrencia al incremento de viajes desde que se ha implantado Buscyl, que "ha sido del 8,7%, con 2.060.000 viajes en 2025, en lo que es el entorno del área metropolitana de León". "Sólo esas magnitudes justifican sobradamente los esfuerzos que estamos desarrollando y que trascienden, evidentemente a otra serie de circunstancias, y esperemos que tengan continuidad", remató el consejero.

Las bondades las suscribió el alcalde de León. José Antonio Diez subrayó que se marcan "el plazo global en dos años de dos años para la puesta en funcionamiento de la entrada del consorcio", tras la redacción de "los instrumentos que han de llevar a una buena planificación del planeamiento". "Hace muchísimos años, diría décadas, que lo hemos considerado de vital importancia", publicitó el regidor del PSOE, quien en su etapa como portavoz de la oposición municipal consideraba que León tenía "el peor contrato de España porque todo el riesgo corre a cargo del Ayuntamiento de León". Luego, como alcalde, lo prorrogó y, cuando se cumplan los dos nuevos años emplazados ahora, Alsa llevará más de seis de propina.