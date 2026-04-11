Vox: «La legislatura no arrancará con un pacto de Gobierno con el PP»

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, participa en la inauguración de la jornada: ‘La posesión ilegítima de obras de arte y su restitución. Marco jurídico y práctico y práctica institucional’, que organiza la Fundación de Castilla y León en el marco del proyecto Nostra et Mundi.Rubén Cacho

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente en funciones de las Cortes de Castilla y León y candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha asegurado este viernes que descarta «totalmente» comenzar la legislatura el martes con un pacto de gobierno con el PP como hicieron en 2022.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento autonómico, preguntado por esa posibilidad, Pollán ha descartado esa opción porque, aunque mantiene una «relación cordial y fluida» con el líder autonómico del PP y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, la negociación va a ser «larga y muy minuciosa», alejada de los medios de comunicación.

Pollán, que ha respondido a las preguntas tras su último acto institucional como representante de la Cámara autonómica, en Valladolid, ha reivindicado el resultado de su formación en los últimos comicios (con un escaño más hasta los 14 y el 18,9 % de los votos) y ha señalado que debe ser el PP el que tome la iniciativa para llegar a un pacto.

«Queremos un acuerdo programático, un acuerdo de medida a medida, de garantías de cumplimiento: no tenemos ningún interés en estar en un gobierno para marcharnos, pero lo que sí queremos es que ese proceso que ya se inició en el 2022 con nuestra entrada en el gobierno por primera vez aquí pueda seguir adelante para cambiar las políticas que nosotros creemos en Castilla y León, pero tiene que ser de otra forma totalmente distinta a como fue en el 2022», ha afirmado el político voxista.

Respecto a la composición de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, ha asegurado que en Vox no les preocupa y que mantienen su mano tendida, así como que aún no han decidido si presentarán un candidato a algunos de los puestos de este órgano. Además, ha reconocido que no le corresponderían dos miembros de la Mesa por el número escaños obtenidos y que lo único que no van a permitir es que el PSOE presida la institución, para lo que se han ofrecido al PP para hablar sobre las diferentes posibilidades en la votación.