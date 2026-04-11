Muere un hombre tras ser atropellado en Valdefuentes del Páramo
Un hombre de unos 50 años ha perdido la vida tras haber sido atropellado por un vehículo en el kilómetro 35 de la carretera CL-622, a la altura de la localidad leonesa de Valdefuentes del Páramo, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
Los hechos tuvieron lugar en torno a las 21.34 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba del suceso.
El 112 dio trasladado del incidente a la Guardia Civil tráfico y cos de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envió recursos al lugar. Allí, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento de un varón de unos 50 años.