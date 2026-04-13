Estos son los 82 procuradores que componen las nuevas Cortes: 39 mujeres y 43 hombres en representación de seis partidos políticos

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Las Cortes de Castilla y León se constituyen este próximo martes, 14 de abril, con 82 procuradores elegidos en las urnas el pasado 15 de marzo, de los que 39 son mujeres y 43 hombres, que a su vez representarán a seis partidos políticos. De ellos, 33 pertenecen al PP, que vuelve a ser la primera fuerza, y 30 al PSOE que repite en la segunda posición. Además, Vox, tercera formación de la cámara, cuenta con 14 parlamentarios, mientras UPL tiene tres y Soria Ya y Por Ávila uno cada uno.

Asimismo, este martes, día en el que se cumplen 95 años de la proclamación de la segunda República española, un total de 48 parlamentarios se estrenarán en las Cortes esta duodécima legislatura autonómica, que salvo disolución anticipada, se extenderá hasta la primavera de 2030. Esto conlleva una renovación del 60 por ciento de los procuradores, al margen de los cambios que se puedan producir posteriormente.

El Grupo Popular de Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a ser reelegido presidente de la Junta, cuenta con 33 procuradores, dos más que hace cuatro años, de los que 18 son nuevos. Los socialistas de Carlos Martínez, nuevo portavoz en la cámara, dispondrán de 30 representantes, también dos más que en la legislatura anterior, de los que 23 inician su labor como procuradores.

Asimismo, Vox, comandado por Carlos Pollán, actual presidente de las Cortes, renueva a seis de sus 14 parlamentarios -uno más que en 2022- y UPL a uno de sus tres integrantes, aunque la portavoz será Alicia Gallego y no Luis Mariano Santos que le ha cedido el testigo al frente de los ‘leonesistas’. En cambio repiten Ángel Ceña y Pedro Pascual en representación de las siglas de Soria Ya y Por Ávila.

Aunque los grupos parlamentarios no se han configurado todavía, algo que se sucederá en las próximas semanas, la cámara contará con tres mayoritarios -PP, PSOE y Vox- y el mixto -UPL, Soria Ya y Por Ávila-, aunque estos partidos podrían conformar un cuarto. En cualquier caso supondrá uno menos que en la actual legislatura que llega a su fin.

Nuevas cortes

El Grupo Popular, con 33 procuradores, es el mejor posicionado para hacerse con la Presidencia de la cámara, en un puesto en el que algunos en el PP sitúan al segoviano Francisco Vázquez, secretario autonómico del PP y actual vicepresidente primero, si bien el partido no ha informado sobre su candidatura. Los socialistas de Carlos Martínez, que desvelarán sus candidatos el lunes en la Ejecutiva Autonómica, no presentarán batalla al constatar que no tienen opciones y Vox da por hecho, que en esta ocasión este cargo no es para ellos.

Los 82 procuradores serán llamados por orden alfabético del primer apellido para participar en una votación secreta en urna, en la que tendrán que introducir una papeleta con el nombre del candidato que apoyen. Comenzarán por la burgalesa Marta Alegría Martínez (Vox) y terminarán por el socialista Iván Zazo (PSOE). Se exige mayoría absoluta (42 votos) en primera votación y simple en la segunda. En el caso de que se produjera un empate, se repetirá y resultará elegido el aspirante del partido más votado.

Tras proclamarse al nuevo presidente de las Cortes, se procederá a la elección de las dos vicepresidencias, que recaerán en los dos candidatos que obtengan por orden correlativo más votos. En este caso, salvo un acuerdo entre partidos que conlleve una cesión, estos puestos de la Mesa serán para PP y PSOE, por ser las formaciones con más procuradores. Por último, llegará el turno de las tres secretarías, que podrían recaer en los candidatos de PP, PSOE y Vox, tercer partido de la cámara.

Ninguno de los grandes partidos ha confirmado quienes serán sus candidatos a las vicepresidencias y secretarías, pero los socialistas habitualmente dejan la vicepresidencia para el secretario de Organización, en este caso el burgalés Daniel de la Rosa, mientras su secretaría podría ir a parar a la leonesa Nuria Rubio, vicesecretaria autonómica del PSOE, aunque se barajan otras opciones. Ni PP ni Vox han revelado sus aspirantes, algo que se podría conocer este lunes o martes.

Aunque en 48 horas todo se desvelará, tras las votaciones sucesivas, el Partido Popular, que no tiene mayoría absoluta en la cámara, podría hacerse con el control de la Mesa, al lograr tres puestos, frente a los dos del PSOE y uno de Vox, algo que no sucedía desde 2019. No obstante, esta configuración puede modificarse a lo largo de la legislatura previa renuncia de sus titulares, lo que conllevaría una nueva votación.

Juramento o promesa

Posteriormente llegará el turno de que juren o prometan su cargo los seis miembros de la Mesa, así como el resto de parlamentarios de la cámara autonómica. En las últimas legislaturas sus señorías han ido innovando las fórmulas pues hace cuatro años Vox lo hizo por España, mientras los tres de la UPL recurrieron a la autonomía de la Región Leonesa y Pedro Pascual, se lo dedicó a su provincia.

Ante una mesa con un ejemplar de la Constitución y otro del Estatuto de Autonomía, los procuradores uno a uno irán prestando juramento o promesa para alcanzar la plena condición de procurador ante el nuevo presidente y los dos vicepresidentes de la cámara y recibirán la medalla de las Cortes.

La sesión finalizará con la primera intervención ante la cámara de su presidente quien declarará constituidas las Cortes y levantará esta primera sesión plenaria de la legislatura.

Procuradores para esta legislatura