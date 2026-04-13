El PP propone a Francisco Vázquez como presidente de las Cortes, a Rocío Lucas secretaria y Leticia García será portavoz

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El Grupo Parlamentario Popular propondrá este martes en la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León, a Francisco Vázquez como nuevo presidente del Parlamento autonómico, junto a él los 'populares' presentará a Rocío Lucas como secretaria primera de la Mesa de la Cámara y designarán a Leticia García como nueva portavoz del Grupo Parlamentario.

Vázquez, actual secretario general del PPCyL y procurador por Segovia, prevé asumir así una de las principales responsabilidades institucionales de la Comunidad, cargo que los 'populares' volverán a ostentar tras siete años, ya que la Presidencia de la Mesa ha estado en manos de Ciudadanos --2019 a 2022-- y Vox --2022 a 2026-- como consecuencia de los pactos de Gobierno.

Según ha destacado el PP, Francisco Vázquez cuenta con una "amplia" trayectoria política después de haber sido senador por la Comunidad, presidente de la Diputación de Segovia y Vicepresidente primero de las Cortes en la anterior legislatura.

Por su parte, la que previsiblemente será nueva secretaria primera de la Mesa, Rocío Lucas, ha sido consejera de Educación entre 2019 y 2026. Lucas, funcionaria del Cuerpo Superior de la Junta, ha ocupado anteriormente puestos como la Gerencia del Servicio Público de Empleo y la Viceconsejería de Función Pública.

La que será nueva portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, procuradora por Zamora desde 2019 y licenciada en Derecho, asumirá la Portavocía tras haber desempeñado funciones como consejera de Industria, Comercio y Empleo y delegada territorial de la Junta. Además de su labor parlamentaria como portavoz adjunta, García coordinó el último programa electoral de la formación.

DIRECCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO

Con el objetivo de reforzar la actividad del grupo, el PP ha incorporado a su Dirección a la procuradora por Salamanca Rosa Esteban, mientras que la palentina Mercedes Cófreces continuará en el equipo directivo. Esteban, licenciada en Derecho y alcaldesa de Gomecello desde 2007, es "especialista" en el medio rural y responsable de Pequeños Municipios del partido en Salamanca.

Cófreces, ingeniera de Montes y procuradora desde 2019, mantiene su puesto en la Dirección tras su experiencia en la gestión de infraestructuras y fomento en la Diputación de Palencia, así como en la gerencia de consorcios provinciales.

Desde el Partido Popular han destacado la "experiencia, solvencia y trayectoria" de estos perfiles, al tiempo que han subrayado que se trata de personas de la "máxima confianza" del presidente de la formación, Alfonso Fernández Mañueco, para impulsar la nueva legislatura.