UPL tilda de "paripé" el acuerdo de PP y Vox en las Cortes: "El pescado estaba vendido"

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La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, tildó hoy de “paripé" el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la conformación de la Mesa de las Cortes en la sesión de mañana, con la que comenzará la nueva legislatura. “Siempre dijimos que el pescado estaba vendido”, sentenció.

En declaraciones a Ical, la líder ‘leonesista’ y procuradora de las Cortes consideró que lo sucedido no es “nada sorprendente” para la UPL. “Sabíamos que esto iba a pasar”, dijo para recordar que el acuerdo conocido este lunes sigue el “mismo patrón” del pacto in extremis que firmaron hace cuatro años PP y Vox el mismo día en que se constituían las Cortes.

Por ello, Alicia Gallego, también alcaldesa de Santa María del Páramo, acusó a PP y Vox de estar "jugando a repartirse los sillones", tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo, ya que el ‘popular’ Francisco Vázquez, parlamentario por Segovia, será el nuevo presidente del parlamento, mientras los de Santiago Abascal se quedarán con la Vicepresidencia Primera. Además, los dos partidos se garantizan dos de las tres secretarías.

En ese sentido, la líder de UPL arremetió contra Vox al recordar que había dicho que no quería “sillones”, mientras ha pactado -dijo- con el PP quedarse con el “máximo posible” -dos puestos en la Mesa-. “Es un poco surrealista”, dijo para lamentar que los dos partidos sigan las directrices de los líderes nacionales, como sucedió en su opinión durante la última campaña electoral.

Finalmente, lamentó que no se haya podido hablar de presupuestos y políticas en las últimas semanas en las que apuntó han acudido a las reuniones con el PP y el PSOE para escuchar y tratar los temas que les plantearan. De esta forma, insistió en que nunca han aspirado a tener ningún puesto en la Mesa de las Cortes.