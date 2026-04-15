Tierra de Sabor saca músculo en el Salón Gourmets

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Castilla y León es la gran protagonista del Salón Gourmets que se celebra en Madrid, ya que la Comunidad cuenta con el stand de mayor superficie en la edición 39 de la cita agroalimentaria, hasta alcanzar los 1.857 metros cuadrados, lo que supone un 23 por ciento más que el año anterior. La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones, María González Corral, subrayó que el incremento del espacio ha permitido traer a “más empresas que nunca”. En concreto, 174 empresas o figuras de calidad que pueden promocionar sus marcas de manera gratuita "por primera vez". "Fue un compromiso de nuestro presidente, Alfonso Fernández Mañueco el anterior año para ayudar a todas nuestras empresas a seguir creciendo", indicó.

El expositor tiene como objetivo convertirse en el punto de encuentro para favorecer los negocios, mostrar la pujanza del sector y acoger múltiples actividades promocionales y ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros. “Este esfuerzo de la Junta de Castilla y León permite ofrecer a las empresas y las figuras de calidad su asistencia gratuita a una de las ferias internacionales más prestigiosas con el fin de generar oportunidades comerciales, la apertura de nuevos mercados y posicionar a los productos de calidad diferenciada en los principales canales de distribución”, resaltó González Corral.

En este sentido, hizo hincapié en la importancia del sector para la Comunidad: "Queremos que sigan creciendo porque si crecen permiten fijar población y crear empleo. Especialmente, en el medio rural donde están ubicadas muchas de estas empresas. Acciones como éstas son fundamentales porque permiten establecer distintas reuniones, nuevos vínculos comerciales y sobre todo también abrir nuevos mercados, no solo en España sino también en terceros países". Así, la presencia de Castilla y León en el Salón Gourmets, según indicó la Junta, refuerza la posición de la Comunidad “como referente indiscutible” en la elaboración de alimentos de calidad y “consolida la marca Tierra de Sabor a nivel nacional”.

Durante la feria, que comenzó el pasado lunes y finaliza mañana, la Junta de Castilla y León ha promocionado la XII edición y la VI de carácter internacional de los Premios Cincho, certamen bienal para reconocer los mejores quesos del mundo. Las inscripciones, que finalizan el 24 de mayo, están limitadas a 1.500 muestras que serán puntuadas por un jurado de 66 catadores profesionales de diez países por un sistema de cata a ciegas informatizadas. "Estamos hablando de unos premios que son ya reconocidos tanto a nivel autonómico como también a nivel nacional", enfatizó González Corral.

Asimismo, por octavo año consecutivo y junto con la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (UAES), hoy se celebrarán las semifinales y mañana la final del Campeonato de España de Sumilleres, patrocinado por Tierra de Sabor. Entre las actividades de promoción, el espacio de Tierra de Sabor también ha acogido diferentes ‘showcooking’ con la participación de varios chefs de la región y se han celebrado talleres infantiles de la Escuela Tierra de Sabor, de la mano de la nutricionista Gloria Hernández y con la participación de 800 escolares madrileños de entre los 8 y los 12 años. "Consideramos que es fundamental acercar nuestros productos, nuestra calidad y nuestros orígenes a los niños. Por eso hemos organizado estos talleres de cocina, haciéndolo siempre desde el punto de vista saludable y haciéndoles que conozcan cuáles son los productos de Castilla y León, y que aprendan a cocinarlos de una manera saludable apostando por esa alimentación", apuntó la consejera.