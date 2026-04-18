Los castellanos y leoneses aumentan su ahorro financiero en casi 3.200 millones en 2025 y los depósitos bancarios marcan nuevo récord, con 84.213,1 millones

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Los castellanos y leoneses siguen abundando en su carácter ahorrador y al cierre de 2025 alcanzaron un nuevo récord en depósitos en las entidades financieras que operan en la Comunidad. En concreto y según los datos que facilita la Junta, el sector financiero contaba al finalizar el año pasado con 84.213,1 millones de euros en depósitos, lo que supone un aumento del 3,9 por ciento en relación al dato de 2024, o en datos absolutos, 3.191 millones más de ahorro en un año.

El grueso de los depósitos bancarios correspondió al ahorro privado, 80.510,9 millones de euros, con un avance del 4,7 por ciento, mientras que los fondos públicos mermaron un 10,8 por ciento, hasta los 3.702,2 millones, como recoge Ical.

Por lo que se refiere a la inversión crediticia, aumentó dentro del ciclo económico expansivo un cinco por ciento, hasta los 45.709,2 millones de euros. En este sentido, los créditos privados sumaron 40.258,9 millones de euros, con un aumento del 3,7 por ciento, mientras que los dirigidos al sector público se dispararon un 15,9 por ciento, hasta los 5.450,2 millones. La inversión crediticia sigue muy alejada de sus niveles máximos, que se alcanzaron en 2008, con 77.278 millones de euros.

Los créditos superaron en la Comunidad por primera vez a los depósitos en 2005 (51.846 millones frente a 45.394) para retornar de nuevo al ahorro neto en 2013, tras los años de la grave crisis de la burbuja inmobiliaria y financiera (56.869 frente a 66.393 millones), una brecha que se ha ido agrandando con los ejercicios hasta alcanzar el año pasado otro máximo de 38.503,9 millones más en depósitos que en inversión crediticia.

Provincias

Un análisis territorial refleja que los depósitos del sistema bancario avanzaron en todas las provincias de la Comunidad, con especial intensidad en Zamora (6.489,7 millones de euros), un 6,8 por ciento; Burgos (13.888,6 millones), un 6,4 por ciento; y Segovia (5.241), un cinco por ciento. Asimismo, subieron en Soria (3.9991,3 millones de euros), un cuatro por ciento; en León (15.041,2 millones), un 3,6 por ciento; en Palencia (5.553,2), un 3,4 por ciento; en Salamanca (10.629,8), un tres por ciento; y en Valladolid (18.235,8), un 1,9 por ciento.

En cuanto a la inversión crediticia, solo descendió en la provincia de Burgos (7.143,8 millones de euros), un uno por ciento. Por el contrario, se disparó en Valladolid (15.359,4 millones de euros), un 9,6 por ciento; y aumentó en León (6.920,6 millones), un 5,7 por ciento; en Palencia (2.207,4) un 4,5 por ciento; en Zamora (2.493), un 3,7 por ciento; en Ávila (2.20,1), un 3,2 por ciento; en Soria (1.745,2), un 2,8 por ciento; y en Salamanca (5.235), un 2,2 por ciento.

La diferencia entre créditos y depósitos a favor del ahorro fue mayor en León, 8.120,5 millones de euros, seguida por Burgos,6.744,8 millones, y Salamanca, 5.394,7. Asimismo, se situó en 3.996,6 millones en Zamora; en 3.525,7 en Palencia; y en 3.122 en Ávila. Por último, fue de 2.876,3 millones en Valladolid; de 2.476,8 en Segovia; y de 2.246,1 en Soria.