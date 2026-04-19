Se suben a una grúa en Burgos en señal de protesta

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Dos trabajadores sorprendieron este sábado a la ciudad de Burgos tras subirse a una grúa ubicada en el barrio de Fuentecillas de la capital burgalesa, en protesta por su situación laboral. Según informaron fuentes de la Policía Local en declaraciones a Ical, el suceso tuvo lugar a media mañana, y se requirió la presencia de Bomberos de Burgos, Policía Local y Policía Nacional, que negoció con ambos protestantes para lograr que se bajasen de la grúa.

La Policía Local señala que los trabajadores exigían mejoras en su trabajo, aunque no pudieron especificar si los reclamos estaban relacionados con su sueldo o con otra problemática. Los agentes recibieron un aviso en torno a las 12 horas, y hasta el lugar se desplazaron también Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias, por si se requería de su actuación.