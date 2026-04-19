CC OO reúne 300 firmas en El Bierzo para desbloquear el decreto que regula el abono de sábados

CCOO ha recogido 300 firmas en el Hospital El Bierzo en las que se solicita la publicación inmediata del decreto que regula el abono de los sábados.CCOO

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La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha recogido 300 firmas en el Hospital El Bierzo en las que se solicita la publicación inmediata del decreto que regula el abono de los sábados.

El sindicato ha entregado las firmas a la Gerencia del área de El Bierzo para que a su vez de traslado de esta reivindicación a la Gerencia Regional de Salud y el sindicato ha advertido que, en caso de que persistan los retrasos en la publicación del decreto, se reserva la adopción de cuantas acciones sindicales y legales considere necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y la defensa de los derechos de los trabajadores.

Esta reivindicación, según ha destacado, es fruto de años de lucha sindical, movilizaciones y acciones legales que han permitido alcanzar el reconocimiento del derecho al cobro de los sábados para todas las categorías profesionales, según ha informado a Europa Press en un comunicado CCOO.

En este contexto, la organización sindical ha puesto de manifiesto la discriminación que sufren las categorías que no perciben este complemento. Según ha concretado, sólo dos categorías son retribuidas actualmente, mientras que el resto que alcanza aproximadamente a más de 400 empleados y empleadas públicas en el área de El Bierzo continúa sin recibir esta compensación.

El sindicato ha lamentado que los retrasos administrativos estén impidiendo que este derecho se materialice "en tiempo y forma" pese a lo pactado en la Mesa Sectorial celebrada el 10 de octubre de 2025 y que el decreto se encuentra en fase de tramitación urgente.

Estos retrasos, ha señalado, generan incertidumbre y malestar entre los profesionales, según se ha evidenciado en las numerosas concentraciones celebradas en las últimas semanas, y "perpetúan una desigualdad" que impacta principalmente en las categorías con salarios más bajos.