Villalar, medio siglo de polémica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La localidad de Villalar de los Comuneros (Valladolid), epicentro de la celebración del Día de Castilla y León, conmemorará el próximo jueves 23 de abril su primer medio siglo de vida con una jornada marcada de nuevo por la reivindicación y la lucha, en este caso por la paz, la convivencia y la democracia, pero también por la fiesta, ya que habrá una treintena de actuaciones de música y danza. El tiempo, además, acompañará a los asistentes pues se espera que luzca el sol y se superen los 30 grados.

Los actos con motivo del Día de la Comunidad comenzarán este año el martes 21 de abril con la entrega de los Premios Castilla y León en el transcurso de una gala que tendrá lugar, a las 12.00 horas, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Al día siguiente, se ha programado una serie de 12 conciertos en las capitales y municipios más poblados de la Comunidad, a la que seguirán otras actividades deportivas el día 23.

En paralelo, un año más y ya van 50, tendrá lugar una nueva jornada festiva en Villalar, localidad donde se rememoran los ideales que defendieron los capitanes comuneros y la batalla que los derrotó aquel 23 de abril de 1521. Este año se han previsto hasta 33 actuaciones en seis escenarios diferentes, con varios platos fuertes como serán la lectura del tradicional manifiesto, pero también la entrega de los Premios de la Música Folk y Tradicional y el Canto de Esperanza que interpretará una multitud en la campa.

Así, la jornada comenzará la tarde del 22 de abril en la villa comunera con las actuaciones, en el escenario principal de la campa, de Andrea Garcy, Maref, Grama Agropunk, El Meiser y Los Mejías. A continuación tomará el relevo la fiesta ochentera del DJ Fernandisco y Jorge Sánchez. Precisamente, algunos anticipan su llegada a Villalar para pasar esta noche en el pueblo acampados antes de que comience el día grande, en el que se esperan hasta 20.000 personas, para lo que la Guardia Civil ha dispuesto un operativo de 310 agentes.

El 23 de abril se iniciará con la entrega de los primeros Premios de la Música Folk y Tradicional a Luis Antonio Pedraza de Castro, el Grupo Tahona y la Asociación El Pandero Cuadrado de Peñaparda, acto que tendrá lugar en la Casa de Cultura y que contará con la asistencia del presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, entre otras autoridades. A partir de las 12.30 horas actuarán en este espacio El Naaán Trio; a las 17.00 horas, Rubén Ruiz y a las 18.30 horas, El Archiperrero.

El monolito a los comuneros de la plaza de España de Villalar será un año más el lugar donde los partidos políticos y otros colectivos rendirán tributo a los líderes de la revuelta, con la colocación de sus coronas de flores y la proclamación de sus reivindicaciones y consignas. Así lo harán tanto el PSOE de Castilla y León, como Izquierda Unida o el Partido Castellano-Tierra Comunera, aunque también tienen protagonismo los sindicatos de clase.

Una de las novedades de este año es la instalación de una escultura de bronce conmemorativa de las cinco décadas transcurridas desde la primera celebración del primer Villalar y que estará situada entre el centro de atención de Protección Civil y la entrada a la campa, donde se mantendrá de manera permanente.