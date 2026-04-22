Pollán asume que «no se puede calcar el acuerdo» de Extremadura en CyL

El portavoz parlamentario de Vox, Carlos Pollán, atiende a los medios de comunicación durante la entrega de los Premios Castilla y León.Rubén Cacho

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El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, asumió ayer que «no se puede calcar el acuerdo» alcanzado con el PP en Extremadura «en ningún sitio», debido a las «peculiaridades» de cada comunidad autónoma, aunque defendió las «cuestiones troncales» de ámbito nacional que se lograron en ese acuerdo y que desde Vox pretenden trasladar también a Castilla y León.

Así lo aseguró en los instantes previos a la celebración de la gala de entrega de los Premios Castilla y León 2025, donde Pollán manifestó que estas cuestiones «son reflejo de todo el país» y se enmarcan en la prioridad para «los españoles» y en cuestiones como «la lucha contra la inmigración ilegal».

«Lo llevamos diciendo desde el primer momento en las tres comunidades», recalcó Pollán, frente los «17 Partidos Populares» que aseguró que se encuentran en las negociaciones de cada territorio tras las declaraciones de Miguel Tellado en las que señaló que su formación cumplirá con la legalidad en materia de migración.

«El cumplimiento de la legalidad también lo interpretamos nosotros», subrayó Pollán, antes de pedir a la dirección nacional de los «populares» que «valore lo que sus líderes autonómicos creen mejor para Castilla y León» en las negociaciones por el gobierno de la Comunidad.