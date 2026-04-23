Villalar como «un elemento de identidad y memoria esencial»

Publicado por ICAL Villalar De Los Comuneros Creado: Actualizado:

El consejero de la Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago, visitó ayer la campa de Villalar para inaugurar la escultura «Lazo comunero», realizada por el lagunero Jesús Hilera, que busca «afianza el sentido de pertenencia», en palabras del alcalde del municipio vallisoletano, Luis Alonso Laguna. En el recorrido por las instalaciones, González Gago recalcó el «firme compromiso» de la Junta con el Ayuntamiento local para seguir celebrando el Día de Castilla y León en un enclave que «conlleva un elemento de identidad y memoria esencial». «Mañana esperamos una amplia concurrencia», subrayó sobre una jornada que augura como «muy buena» y que «será un éxito».

El consejero explicó que, con las celebraciones del Día de Castilla y León, el Gobierno autonómico busca «reafirmar nuestro sentido de pertenencia, nuestros principios y valores comunes; todo aquello que nos une como castellanos y leoneses». Es por ello que «el conjunto de programaciones musicales, culturales y deportivas» que tendrán a lo largo de las nueve provincias «siempre ha intentado ser respetuoso con la posibilidad de celebración en la campa de Villalar».

Recordó que la consejería de la Presidencia ha destinado este año al municipio una «aportación especial» de 70.000 euros, que permitirá sufragar el coste de la escultura, así como la apertura «en los próximos meses», de un espacio cultural cubierto destinado a albergar exposiciones artísticas.

Esa partida se suma a los 190.000 euros destinados desde la Junta al Consistorio dentro del marco de la colaboración institucional para el desarrollo de la fiesta en el municipio, 70.000 para financiar la organización de conciertos y actividades culturales y de ocio, y otros 120.000 procedentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para la elaboración del Plan de Autoprotección y la implantación de las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad del evento.

Un lazo de unión

El creador de la escultura, Jesús Hilera, explicó que comenzó a desarrollar la pieza con motivo de la conmemoración del quinto centenario de la batalla de Vilallar (en 2021), si bien la falta de fondos para sufragar la creación de la obra ha hecho que no haya sido hasta ahora cuando haya visto la luz, coincidiendo con el 50 aniversario de la celebración en la campa.

Según detalló, la obra está realizada en piedra de Campaspero y bronce, con su círculo superior en piedra artificial. Bautizada como «Lazo comunero», representa, a juicio de su creador, «un lazo de unión», simbolizado por los brazos de los tres comuneros más ilustres (Bravo, Padilla y Maldonado), que representan a su vez la «igualdad, unión y comunidad, todo lo que en teoría representa el movimiento comunero».

El alcalde de Vilallar aseguró que el artista «ha dado en la clave» de cuanto representa la fiesta. La obra está «abierta a interpretaciones», si bien para Laguna representa «el símbolo de lo que fue la revolución: igualdad, justicia y libertad», con el círculo que alberga esos tres brazos como un espacio donde meter «toda la Comunidad».