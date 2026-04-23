El Rey asiste al inicio del Encuentro de Primavera del Instituto Aspen, dedicado al liderazgo en valores

Publicado por Europa Press Segovia Creado: Actualizado:

Su Majestad el Rey ha asistido en La Granja de San Ildefonso (Segovia) a la inauguración del Encuentro de Primavera del Instituto Aspen, entidad dedicada a la formación del liderazgo basado en valores y la reflexión sobre asuntos críticos del ámbito mundial.

El Aspen Institute España, con motivo de su décimo quinto aniversario, ha elegido La Granja de San Ildefonso como sede de su Encuentro Internacional de Primavera, reunión internacional que ha convocado a representantes de los diferentes institutos Aspen del mundo en un programa diseñado para fortalecer las conexiones entre socios internacionales y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

El programa incluye sesiones de trabajo en espacios emblemáticos del Resal Sitio: el Palacio Real y el Centro Guardia de Corps. A lo largo de estos días, los participantes comparten momentos de reflexión, visitas culturales y encuentros informales que contribuyen a fortalecer una red entre personas e institutos de distintas partes del mundo.

En la inauguración del Encuentro, el Rey Felipe ha estado acompañado por el exministro y exsecretario general de la OTAN, Javier Solana; el presidente del Parlamento de Castilla y León, Francisco Vázquez; el presidente en funciones del Gobierno de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra de Inclusión, seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto a autoridades y representantes de los distintos Aspen Institute presentes en el evento.

El Rey ha escuchado la primera ponencia, 'Liderar a favor del bien común en 2026', desarrollada íntegramente en inglés y moderada por el vicepresidente ejecutivo del Insituto Aspen, Elliot Gerson, y en la que han intervenido los miembros de Aspen Pablo Hernández de Cos, Enrique Beruga y Vivian Schiller, que han reflexionado sobre la situación internacional, el impacto de las tecnologías y la IA en la sociedad, y posibles rutas de gestión de estos asuntos de importancia internacional.

Tras la celebración del Encuentro en La Granja, tendrá lugar en Madrid la conferencia internacional CityLab, organizada por Bloomberg Philanthropies y The Aspen Institute (EE.UU.).

Este foro global se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes para el intercambio de ideas sobre el futuro de las ciudades, reuniendo a líderes públicos, urbanistas, innovadores y representantes de gobiernos locales de todo el mundo.