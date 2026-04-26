Ester Muñoz: «Cualquier persona razonable firmaría los pactos con Vox"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este sábado que «cualquier persona razonable que lee» podría firmar los pactos que el PP ha suscrito con Vox en Extremadura y Aragón, incluido el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno. Muñoz ha respondido así al ser preguntada sobre si cree que Moreno suscribiría esos acuerdos tras las elecciones del próximo 17 de mayo, después de que hace unos días el presidente andaluz asegurara que Vox no tenía «equipos preparados» para gobernar la comunidad y pidiera el voto a los electores de centroizquierda que no quieren «líos» con los de Santiago Abascal. En una entrevista con el programa ‘Parlamento’ de ‘RNE’, recogida por Europa Press, la dirigente ‘popular’ ha defendido los acuerdos con Vox que han hecho a María Guardiola presidente de Extremadura y harán a Jorge Azcón presidente de Aragón y ha llamado a leer su contenido porque es «perfectamente legal, razonable y responsable». Sin embargo, ha lamentado que «mucha gente» los haya criticado, sobre todo por el asunto relativo a la «prioridad nacional,» sin tan siquiera habérselo leído. Entre ellos, ha citado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien ha acusado de haber «mentido» a los españoles al asegurar el pasado miércoles en el Pleno del Congreso que el PP había aprobado con Vox que «un bebé no tuviera atención sanitaria si tenía una emergencia». «Eso es mentir y meterle miedo a la gente», sostiene, añadiendo que el PP ya tuvo que sufrir estas «patrañas» en 2023, cuando el PSOE decía que los pactos con Vox «meterían a las mujeres en casa para que limpiaran y plancharan». Muñoz ha recalcado que el PP entiende el principio de «prioridad nacional» se basa en el «necesario» arraigo al territorio y que por eso esta semana rechazaron en el Congreso una moción en la que Vox «sobrepasaba» la ley y la Constitución. En concreto, la moción defendía dar prioridad a los españoles a la hora de acceder a los servicios y ayudas públicas, un texto al que el PP presentó, sin éxito, una enmienda que recogía «literal» el acuerdo firmado en Extremadura. Muñoz entiende que los de Santiago Abascal pretendían demostrar que su posición política va «mucho más allá» del acuerdo con el PP, pero ha recalcado que una cosa es lo que dice Vox «y otra es lo que firma el PP». «Y no vamos a excedernos de lo que significa el arraigo y que está firmado en el acuerdo», ha apostillado. Preguntada sobre si cree que estos pactos suponen un balón de oxígeno para Vox, Muñoz ha dicho que lo único que sabe es que «los extremeños pidieron un Gobierno de derechas presidido por María Guardiola, con el apoyo de Vox, eso es lo que les hemos dado», lo mismo que en Aragón con Jorge Azcón. A la portavoz de los ‘populares’ en el Congreso también se le ha planteado si su partido se está equivocando oponiéndose a la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, en contra de lo que promulgan la patronal y hasta el propio Papa León XIV. A este respecto, Muñoz ha subrayado que este proceso está generando «caos», como el propio Antonio Garamendi ha admitido y como el propio Gobierno, a juicio de la diputada por León, pretendía generar. Y, sobre León XIV, la dirigente del PP ha destacado que, en su viaje a África, está haciendo un discurso «contrario» al «efecto llamada que está provocando el Gobierno» al decirle a los jóvenes que no emigren y que hagan «grandes» sus países. «Yo creo que al Papa hay que escucharle siempre, no a beneficio de inventario, y no tergiversar sus palabras», ha aseverado. Muñoz ha remarcado que comparte con el jefe de la Iglesia Católica —»que se preocupa por las almas de todos»— que «hay que cuidar a los inmigrantes como seres humanos». «Ahora bien, la regularización administrativa de cómo se entra en un país es una cuestión de los gobiernos civiles», ha remachado.

Ha lamentado que «mucha gente» los haya criticado por el asunto relativo a la «prioridad nacional, sin tan siquiera habérselo leído