Vox subraya que puede haber un acuerdo de gobierno en Castilla y León “en 24 horas” si el PP quiere

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El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, subrayó este lunes que, si de su partido depende, puede haber un acuerdo de gobierno con el Partido Popular en Castilla y León “mañana mismo, en 24 horas”, pero reconoció que “las cosas de palacio van siempre algo más despacio de lo que a nosotros nos gustaría”.

Así lo indicó Fúster en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, donde señaló que su formación en Castilla y León tiene “claras las prioridades” y que estas ya las conoce el PP. Además, explicó que los pactos en esta comunidad y los cerrados ya en Extremadura y Aragón van a ser “muy parejos”.

Al respecto, dejó claro que “ya sabe todo el mundo lo que queremos” y es algo “sencillo”. Al mismo tiempo, puso en valor que el equipo negociador de Vox ha hecho “todo el trabajo” que había que hacer antes del acuerdo, ya que, por ejemplo, “se ha hecho un análisis muy profundo de todas las cuentas, de todo lo que hay que hacer en Castilla y León”.

Por tanto, manifestó que la pregunta de cuándo se cerrará el acuerdo en esa comunidad no sabe si hay que hacerla “en Valladolid o en Génova”, pero hay que preguntarlo al PP, que verá “qué estrategia quiere seguir, qué táctica política quiere seguir, si quiere alargar esto de manera inmisericorde”. Si es por Vox “en 24 horas lo solucionamos, no hay ningún problema”.

Andalucía

De cara a las elecciones andaluzas, Fúster aclaró que las expectativas de cara a los comicios del 17 de mayo son “más Vox, un poquito más de Vox”. “Queremos que el pacto en Aragón, el pacto en Extremadura, el pacto que ojalá sea mañana mismo en Castilla y León llegue los andaluces y que ellos entiendan que la presencia de Vox” es “imprescindible” para que “avance Andalucía”.

Pese a ello, aclaró que Vox no tiene “ninguna expectativa de arrebatar nada ni de quitar nada”. “Tenemos la expectativa ahora mismo de tratar de convencer al mayor número posible de andaluces”, dijo, pidiendo que “no se diga que Vox tiene unas expectativas de que va a reventar mayorías absolutas”.

En este sentido, fuentes de Vox aclararon que este partido no tiene expectativas de arrebatar la mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla y sí reconoció que tras las últimas polémicas surgidas entorno al partido sobre las expulsiones y la posible financiación irregular esta formación ha sufrido un parón y un bajón en las expectativas de voto.