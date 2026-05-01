Más de 260 acciones formativas gratuitas en mayo del programa CyL Digital para reforzar la capacitación digital

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El programa CyL Digital programa durante el mes de mayo 261 actividades formativas gratuitas en toda la Comunidad para reforzar la capacidad digital de los ciudadanos.

A través de esta iniciativa, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha destacado que "sigue avanzando en uno de sus principales objetivos: que la digitalización no genere desigualdades, sino nuevas oportunidades para ciudadanos, profesionales y empresas, con independencia de su edad o del lugar en el que residan".

La programación prevista para mayo, han señalado, "combina cercanía territorial, flexibilidad y contenidos prácticos".

Un total de 151 actividades se celebrarán en los Espacios CyL Digital de las nueve capitales de provincia, mientras que otras 110 tendrán lugar en los Centros Asociados ubicados en el medio rural, una red que ya alcanza las 347 sedes y que permite extender esta formación a pequeños municipios y zonas con menor acceso a recursos tecnológicos.

A esta oferta presencial se suman 15 cursos online disponibles en la web CyL Digital , una herramienta que facilita el aprendizaje a quienes necesitan adaptar la formación a sus horarios personales o profesionales.

Los contenidos están orientados a resolver necesidades reales del día a día. Desde aprender a utilizar Sacyl Conecta, realizar gestiones con la administración electrónica o manejar la banca online, hasta adquirir conocimientos sobre redes sociales, herramientas de productividad, inteligencia artificial o el uso de ChatGPT aplicado al ámbito personal y laboral.

CyL Digital, han incidido las mismas fuentes, presta una atención prioritaria a colectivos especialmente vulnerables frente a la brecha digital, como personas mayores, desempleados, inmigrantes o personas con discapacidad, pero también ofrece formación específica para autónomos, emprendedores y pequeñas empresas que buscan mejorar su competitividad a través de la digitalización.

Además, el programa "incorpora la posibilidad de acreditar oficialmente las competencias adquiridas mediante TuCertiCyL, la plataforma de certificación digital de la Junta", que en mayo ofrecerá 25 pruebas de evaluación --13 de nivel básico y 12 de nivel intermedio--, con lo que se puede reforzar las opciones de inserción laboral y crecimiento profesional de los participantes.