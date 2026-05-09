200 agentes, drones y antidrones para vigilar el botellón de 13.000 jóvenes

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El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, y el concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Bomberos del Ayuntamiento de Palencia, Antonio Casas, supervisaron personalmente el dispositivo especial de prevención y seguridad desplegado con motivo de la fiesta de la ITA que contó con más de 200 agentes desplegados, en una fiesta que reunió a miles de jóvenes en la capital palentina y para la que se vendieron más de 13.000 entradas.

El operativo contó también con un hospital de campaña y patrullas de atestados encargadas de vigilar la seguridad vial y prevenir conductas relacionadas con el consumo de alcohol. Durante toda la jornada se desplegaron policías uniformados y de paisano de Seguridad Ciudadana y se contó con el refuerzo de dos unidades de la UIP llegadas desde Valladolid, integradas por 30 agentes.

Se utilizaron un sistema de drones y antidrones para la vigilancia aérea del recinto y para impedir la captación de imágenes comprometidas de los asistentes. Asimismo, hubo un refuerzo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) para prevenir posibles agresiones sexuales y conductas machistas durante el evento.

También se desplegaron unidades caninas para detectar sustancias estupefacientes o la posible introducción de objetos peligrosos en el recinto de la fiesta universitaria, y hubo presencia policial en las estaciones de tren y autobús para controlar la llegada de asistentes. La Guardia Civil colaboró en los accesos y perímetros de la ciudad, especialmente en los controles de tráfico nocturnos, en coordinación con la Policía Local.