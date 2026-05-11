Un herido al caer su coche de un puente de la AP-1

Publicado por Efe Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 50 años ha resultado herido ayer de madrugada tras caer el turismo en el que viajaba desde un puente a la antigua autopista de peaje AP-1 en Quintanapalla, en la provincia de Burgos, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2. El siniestro se produjo en torno a las 7.20 horas, a la altura del kilómetro 13 de AP-1, y la víctima quedó atrapada en el interior del vehículo. Los sanitarios atendieron en el lugar del accidente al herido, quefue trasladado en UVI móvil al Hospital de Burgos.