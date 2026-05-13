González Gago defiende los plazos de Mañueco con Vox

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El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León en funciones, Luis Miguel González Gago, ha emplazado este martes a «ver el resultado» de las conversaciones para alcanzar un acuerdo de Gobierno en la comunidad y ha considerado que «una semana más, una semana menos nos va a dar igual a todos los castellanos y leoneses». Así lo ha señalado González Gago este martes en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la presentación de cuatro nuevas máquinas del Servicio de Limpieza de Valladolid que se han adquirido financiados por la Junta de Castilla y León. Al ser preguntado por si conoce si está próximo el acuerdo, previsiblemente entre su partido, el PP, y Vox para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, el miembro del ejecutivo autonómico ha considerado que «lo que hace falta es ver el resultado». "Una legislatura dura cuatro años con carácter general y sentar las bases para que se desarrolle esa legislatura y el cumplimiento de los compromisos asumidos por todos los partidos políticos que puedan integrar un gobierno con varias partes, lo que hace falta es que esté asentado correctamente bajo unos principios que luego se desarrollarán y se respetarán", ha reflexionado. Por ello, ha recalcado que la situación avanza «sin prisa, pero sin pausa». Sobre los plazos ha enfatizado que «una semana más, una semana menos creo que nos va a dar igual a todos los castellanos y leoneses"