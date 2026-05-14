Diario de León

Fallece una mujer tras convivir en su domicilio de Valladolid con el cadáver de su madre

Los hechos se produjeron el pasado martes, 12 de mayo, cuando los agentes acudieron a la llamada de esta persona y localizaron los dos cuerpos sin signos de violencia

Europa Press

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La Policía Nacional ha encontrado a una madre y a su hija fallecidas, de 87 y 63 años, respectivamente, en el domicilio de la primera, en el barrio vallisoletano de Parquesol, sin signos de violencia y con indicios de que la más joven pudo convivir durante "un tiempo" con el cadáver de la madre.

Así lo ha confirmado este jueves a EFE el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, tras adelantar la información el periódico El Norte de Castilla, que ha señalado que los hechos tuvieron lugar a última hora de este martes cuando una familiar se acercó a la casa en la que convivían ambas mujeres al no tener noticias de ellas.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y según las primeras inspecciones oculares, indicaron los cuerpos de las dos mujeres presentaban signos de que una podía haber muerto hacía tiempo y otra, en fechas más recientes, por lo que la más joven podría haber convivido el cadáver de su madre.

La investigación sigue abierta y el apartamento en el que convivían se ha precintado, está pendiente que se realice las autopsias no se podrán confirmar las causas de ambos fallecimientos. 

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