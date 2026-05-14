Fallece una mujer tras convivir en su domicilio de Valladolid con el cadáver de su madre

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La Policía Nacional ha encontrado a una madre y a su hija fallecidas, de 87 y 63 años, respectivamente, en el domicilio de la primera, en el barrio vallisoletano de Parquesol, sin signos de violencia y con indicios de que la más joven pudo convivir durante "un tiempo" con el cadáver de la madre.

Así lo ha confirmado este jueves a EFE el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, tras adelantar la información el periódico El Norte de Castilla, que ha señalado que los hechos tuvieron lugar a última hora de este martes cuando una familiar se acercó a la casa en la que convivían ambas mujeres al no tener noticias de ellas.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y según las primeras inspecciones oculares, indicaron los cuerpos de las dos mujeres presentaban signos de que una podía haber muerto hacía tiempo y otra, en fechas más recientes, por lo que la más joven podría haber convivido el cadáver de su madre.

La investigación sigue abierta y el apartamento en el que convivían se ha precintado, está pendiente que se realice las autopsias no se podrán confirmar las causas de ambos fallecimientos.