Mañueco asegura que el toro bravo es el “alma de España” y apuesta por “mimar” el "arte" de la tauromaquia

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El presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy que el toro bravo es el “alma de España” y aseguró que la fiesta “goza de muy buena salud”. No obstante, insistió en que no solo hay que “proteger” o “mimar” el “arte” de la tauromaquia, sino que también se debe difundir entre la juventud, que recalcó apuesta por los festejos taurinos puesto que cada año se celebran unos 2.300.

Fernández Mañueco, que recibió en la sede de la Junta en Valladolid a los toreros alternantes que participarán este domingo en la I Corrida de la Oportunidad de Castilla y León, que se celebra a las 18.30 horas en el coso vallisoletano, aseguró que el toro bravo es uno de los productos “de calidad” de Castilla y León, gracias a la "sabiduría" y el “buen hacer” de los ganaderos, informa Ical.

“Es el alma de nuestro país, el alma de España, lo llevamos muy dentro, lo sentimos muy dentro en nuestra tierra”, aseguró el presidente de la Comunidad, quien sostuvo que así lo han entendido “siempre” en la Junta, si bien reconoció que con la llegada de Gonzalo Santonja a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha recibido un “impulso muy importante”.

En ese sentido, Fernández Mañueco subrayó el respaldo a las escuelas de tauromaquia y al circuito de novilladas televisado, algo “muy valorado y reconocido”, pero también una “gran oportunidad” para los jóvenes toreros. Por ello, felicitó a Tauroemoción poner en marcha la primera Corrida de la Oportunidad, en la que habrá toros de la ganadería El Pilar y participarán los diestros Manuel Diosleguarde, natural de Salamanca; Sergio Rodríguez, de Ávila; Roberto Martín ‘Jarocho’, de Burgos; y Mario Navas, de Valladolid.

El Ejecutivo autonómico respalda esta iniciativa, según explicó Fernández Mañueco, porque permite a los jóvenes tener una “oportunidad” y hacerse un “hueco” en los grandes festejos, en concreto en la próxima feria de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, en el mes de septiembre. “Tenéis que aprovecharla”, dijo y “darlo todo” el próximo domingo, 17 de mayo, por lo que invitó a todas las personas acudir al coso del paseo Zorrilla.

De esta forma, el presidente en funciones de la Junta reconoció el “arte” de los toreros jóvenes que tendrán que “someter” y “dominar” al toro y “emocionar” al público y apostó por la “continuidad” en el tiempo de esta primera Corrida de la Oportunidad. “Vamos a estar ahí a vuestro lado”, dijo para seguir apostando por un patrimonio cultural que insistió hay que "protegerlo”.

Mejor hornada

El director ejecutivo de Tauroemoción, Alberto García Buj, explicó que esta corrida fue pensada y diseñada en una conversación “informal” con el consejero Santonja ante su "preocupación" por la situación de los jóvenes toreros de Castilla y León, porque pese a ser la “mejor hornada” del siglo, tienen “pocas oportunidades”. Así, recogieron el guante y plantearon este festejo “novedoso” que aseguró va a tener “mucho éxito”, pues ya se han vendido unas 6.000 entradas.

“Va a servir de oportunidad para que los matadores de toros puedan no sólo mostrarse para Castilla y León, sino para el mundo entero”, dijo al tiempo que reconoció el “apoyo decidido, firme y sin complejos” de la Junta, que equipara en su opinión la tauromaquia al resto de artes.

Por su parte, Manuel Diosleguarde celebró que desde la Junta impulsen la tauromaquia y apoyen a los toreros de Castilla y León ya que destacó la importancia de que se vaya renovando el “escalafón. En su opinión, apostar por las nuevas generaciones es la “única manera de mantener viva la fiesta”. “Esperemos que pueda ser un día bonito y que disfrutemos y demos motivos para que se siga haciendo muchos años más”, añadió Jarocho.

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Esta primera Corrida de la Oportunidad tendrá lugar en la feria de San Pedro Regalado este domingo, 17 de mayo, a las 18.30 horas. Se trata de una iniciativa que pone en marcha Tauroemoción y que cuenta, precisamente, con el respaldo de la Junta, además de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la ciudad.

Manuel Diosleguarde, Sergio Rodríguez, Jarocho y Mario Navas, todos ellos, toreros de casi recién alternativa, representarán en el ruedo el toreo de sus provincias: Salamanca, Ávila, Burgos y Valladolid, respectivamente. Cada matador lidiará un toro y el jurado, atendiendo a criterios de valoración objetivos, designará los dos mejores, que pasarán a la final y torearán el quinto y sexto toros.

El triunfador de la tarde será elegido teniendo en cuenta, además de las puntuaciones del jurado en la final, el voto del público. Como premio, tendrá una plaza en la Feria de la Virgen de San Lorenzo el próximo mes de septiembre, que también organiza Tauroemoción.