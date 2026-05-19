Detenida por asesinar a su pareja, que la maltrataba

Una mujer ha sido detenida en Salamanca por la muerte de un hombre de unos 40 años, que ha fallecido esta madrugada tras sufrir una agresión con arma blanca, al parecer un cuchillo, en un domicilio de la capital salmantina, según ha informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.EFE/JM Garcia

Publicado por Efe Salamanca Creado: Actualizado:

La mujer detenida ayer en Salamanca por acuchillar mortalmente a su pareja estuvo en el sistema VioGén por maltrato de él, aunque ahora ya no constaba en este registro y no tenía ninguna medida de protección, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La mujer, de 44 años, ha sido detenida tras matar supuestamente al hombre, de 51, en el piso donde vivían en la calle Petunias del barrio Garrido de Salamanca. La investigación de la Policía Nacional sigue abierta.

En torno a las 6.45 horas, dos llamadas han avisado al servicio autonómico de Emergencias 1-1-2 de una agresión a un hombre en ese domicilio y los alertantes precisaron que la víctima había resultado herida con un arma blanca —un cuchillo- y que estaba inconsciente.

El centro de emergencias 1-1-2 ha avisado entonces del suceso a las policías Nacional y Local, y a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que envió una UVI móvil al domicilio donde se produjo la agresión mortal.

El personal sanitario trasladado al lugar sólo pudo confirmnar el fallecimiento del hombre.