Castilla y León, Asturias y Galicia engrasan una alianza que "va por buen camino" pese a las "tensiones" y la "polarización"

Jornada entre los presidentes de Castilla y León, Asturias y Galicia, Alfonso Fernández Mañueco, Adrián Barbón y Alfonso Rueda, dentro del II Foro del Noroeste entre Castilla y León, Asturias y Galicia.Paco Paredes

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los presidentes de Castilla y León, Galicia y Asturias, los ‘populares’ Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda y el socialista Adrián Barbón, engrasaron hoy con un encuentro en Oviedo la alianza que mantienen las tres comunidades del noroeste peninsular y que consideran “va por buen camino”. Además, remarcaron que se ha consolidado frente a las “tensiones” y la “polarización” del momento político actual.

Fernández Mañueco, Rueda y Barbón compartieron este martes una mesa redonda en el marco del segundo Foro del Noroeste, que lleva por lema 'Construyendo puentes. Creando futuro". Ante un nutrido grupo de autoridades y representantes de Castilla y León, Asturias y Galicia renovaron el compromiso de volver a participar el próximo año en este encuentro, organizado por el grupo Prensa Ibérica.

El presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó la importancia que juegan las relaciones personales y confesó su “buena sintonía personal” con sus homólogos de Asturias y Galicia, si bien señaló que la realidad geográfica o la vinculación de León y Zamora con las comunidades vecinas les obligaría a entenderse. Además, abogó por ampliar la colaboración existente, que apuntó no se ciñe solo a las infraestructuras, como recoge Ical.

De hecho, Fernández Mañueco se refirió a otras cuestiones “del día a día”, que admitió “se ven poco”, pero que recordó son “muy importantes”, como la lucha contra los incendios forestales, tras la campaña vivida el año pasado en Galicia, Castilla y León y, en menor medida, en Asturias. En concreto, indicó que las tres comunidades trabajan “codo con codo” y valoró que hayan estado “siempre” dispuestas a colaborar.

En la misma línea, Alfonso Rueda destacó que la cooperación en el noroeste avanza a pesar de que en un primer momento fuera algo “impactante”. Además, subrayó que a pesar de las “tensiones” la cooperación entre las tres comunidades se ha ido consolidando en materia de infraestructuras, pero también en otras, como la financiación, en la que aseguró no están dispuestos a dar “ni un paso atrás”.

También, Adrián Barbón, que actuó de anfitrión en el Hotel de la Reconquista, manifestó que esta cita envía un “mensaje muy potente” a la sociedad, que a su juicio está “cansada” de las “tensiones y la polarización” ya que ve que tres presidentes de diferentes partidos son capaces de “entenderse”. De la misma forma, apostó por tejer alianzas en materias como la lucha contra incendios, el sector turístico o en Europa, junto a Cantabria y el País Vasco.

Despoblación e I+D

Por otra parte, los presidentes de las tres comunidades subrayaron que el noroeste comienza a ganar población gracias a iniciativas como la estrategia de Galicia para facilitar el retorno de aquellos ciudadanos que se fueron a otros lugares y que deseen volver a su tierra de origen. Fernández Mañueco y Barbón reconocieron que habían copiado la iniciativa de la Xunta que según Alfonso Rueda ha logrado que 50.000 paisanos vuelvan a su comunidad.

Al respecto, el presidente de Castilla y León aludió a la extensión de servicios por el territorio, pero también al despliegue del transporte gratuito en las líneas dependientes de la Junta, que ha hecho que 800.000 castellanos y leoneses soliciten la tarjeta Buscyl. De hecho señaló que con el aumento del precio de los combustibles el ritmo de petición se ha incrementado en las últimas semanas. También presumió de ofrecer los “impuestos más bajo” de la historia de la Comunidad.

Finalmente, los presidentes de Castilla y León, Galicia y Asturias abogaron por reforzar la colaboración en materia de I+D, pero también en el ámbito universitario y empresarial. Fernández Mañueco destacó la posición de “privilegio” de su comunidad en el sector agroalimentario, farmacéutico o automovilístico, mientras Barbón y Rueda reconocieron el noroeste comienza a dar pasos y avanzan “muy rápido” pese a estar “un poco atrás”.