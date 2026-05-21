Sánchez avanza "el mayor despliegue" en la campaña de incendios y pide unidad: "Todos contra el fuego"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto oficial de presentación del plan nacional de prevención y extinción de fuegos, en la Base Aérea, a 21 de mayo de 2026, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). El despliegue institucional cuenta con.Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves "el mayor despliegue del Estado para una campaña de incendios", en un acto celebrado en la Base Aérea de Torrejón Torrejón de Ardoz (Madrid) en el que ha pedido unidad en la lucha contra esta lacra, recuperando el lema de una campaña de los años 80: "Todos contra el fuego".

"España necesita un gran pacto nacional frente a la emergencia climática. Porque el fuego no distingue entre administraciones. No pregunta quién gobierna, ni entiende de colores políticos", ha asegurado Sánchez en rueda de prensa, acompañado de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Por ello, ha pedido hacer "gestión forestal a escala forestal". "No a escala de legislatura, ni de año a año. Sino con visión estratégica y mirada de largo plazo. Necesitamos unidad, planificación, capacidad de respuesta, pero, sobre todo, recursos. Y todas las administraciones tenemos que actuar en consecuencia. Que nadie lo olvide: invertir en prevención salva vidas, espacios naturales y hogares. Recortar en prevención, todo lo contrario", ha apostillado.

Además, ha recordado la campaña de finales de los años 80 del siglo XX que llevaba por lema 'Todos contra el fuego'. "Era una frase sencilla, pero también yo creo que una verdad muy profunda. Porque frente al fuego no hay ideologías. El fuego no distingue entre administraciones, no pregunta quién gobierna, no entiende de colores políticos. Y precisamente por eso España necesita un gran acuerdo", ha reiterado.

Según Sánchez, "la única respuesta inteligente es escuchar a la ciencia, anticiparse y prepararse." "Y eso es exactamente lo que hemos hecho: prepararnos para afrontar este desafío", ha aseverado, con "el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios".

Como ha alertado, "esta amenaza va a más" y por ello ha indicado que se han reforzado los medios materiales. "Contaremos con una flota de 15 aviones anfibios, con el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus y con 4 nuevos helicópteros Chinook y 2 Cougar (que se suman a los medios ya operativos), nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento", ha detallado.

Sánchez también ha hecho un llamamiento a la coordinación "porque esta batalla se gana conjuntamente, desde la unidad, nunca desde la confrontación ni la deslealtad institucional". "Por eso hemos avanzado en unificar criterios básicos de actuación entre administraciones", ha apostillado.

Asimismo, también ha puesto el foco en la "concienciación ciudadana y la educación en emergencias" y ha recordado que el Ejecutivo puso en marcha el Plan de Formación ante Emergencias en Centros Educativos, con el que llegarán "a 25.000 centros y 8 millones de estudiantes".

REFORZAR LAS CONDICIONES DE LAS BRIF

El presidente del Gobierno también se ha referido a "quienes combaten el fuego en primera línea" y ha avanzado que este año van a "implementar plenamente la mejora de las condiciones de las brigadas forestales, las BRIF, con un nuevo convenio que refuerza sus derechos laborales y salariales".

En su intervención, ha recordado que el pasado verano España vivió "uno los peores incendios de nuestra historia reciente, con 350.000 hectáreas calcinadas". "Casi un año después, vamos a poner todos los medios para que no vuelva a suceder. El fuego no pide permiso, no negocia, no espera. Cada año nos golpea con más fuerza: llega antes, es más agresivo y más difícil de combatir. Y no es casualidad, es la huella de la emergencia climática", ha argumentado.