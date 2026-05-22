CyL defiende la integridad territorial frente a un Treviño para Álava

Publicado por Europa Press | Madrid Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la defensa de la integridad territorial de la Comunidad autónoma tras las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha señalado que es «jurídicamente posible» la anexión del municipio burgalés de Treviño a Álava.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha remarcado de la posición de la Junta frente a este asunto y ha incidido en que, a efectos de la administración autonómica, la organización territorial de España se encuentra plenamente consolidada.

«A nuestros efectos el mapa territorial en España está completamente cerrado. Somos firmes defensores en este aspecto de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León», ha manifestado el portavoz de la Junta de Castilla y León.