El Consejo de Cuentas entrega su Memoria 2025 al presidente de las Cortes en su primera visita a la sede de la Institución

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En su ronda de visitas institucionales, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, fue recibido esta tarde en la ciudad de Palencia por el Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León, donde su presidente, Mario Amilivia, le hizo entrega de la Memoria de Actividades correspondiente al ejercicio 2025.

Además, estuvieron presentes en la recepción en esta primera visita institucional a la Institución autonómica por el presidente del Parlamento autonómico, los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez, el secretario general de las Instituciones Propias de la Comunidad, Santiago Salazar, así como el secretario del Pleno, Andrés Pérez-Moneo y el director de Fiscalización, Eduardo Cubero.

También estuvo presente el titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción (AICCYL), Luis Gracia, órgano adscrito al Consejo de Cuentas y radicado en esta misma sede institucional.

La entrega esta tarde de la Memoria de Actividades correspondiente al ejercicio 2025, da respuesta a lo que fue acordado en tal sentido en el transcurso de un reciente encuentro en las Cortes.

El documento es expresión de todo el trabajo desarrollado por el Consejo el año anterior, con la aprobación de 21 informes de fiscalización, incluyendo un total de 124 recomendaciones a los entes públicos que fueron fiscalizados. Ejercicio en el que el presidente realizó además 14 comparecencias en la Comisión de Economía y Hacienda para presentar 17 informes.

En la actualidad, son 18 los informes de fiscalización que están pendientes de presentación en dicha Comisión parlamentaria.

En los siete años del mandato en curso del Consejo de Cuentas son 149 los informes aprobados por el Pleno, el 46% de los 322 que suma desde el inicio de sus funciones la Institución encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León.

En el transcurso de la visita por las dependencias de la sede, el titular de la AICCYL también hizo entrega a Vázquez de la Memoria 2025 de este órgano, expresión de su primer ejercicio completo de actividad.

Documento que refleja la consolidación interna de este, ofreciendo un análisis destallado de la actividad desarrollada como canal externo de información, en la protección de las personas informantes y en el ejercicio de sus funciones de prevención, formación y cooperación interinstitucional. La Autoridad gestionó 135 expedientes, con un porcentaje de resolución del 76,3% a 31 de diciembre.

A lo largo de esta primera visita institucional, el Pleno del Consejo de Cuentas mantuvo una reunión con Vázquez, que dejó su firma en el Libro de Honor de la institución.

El Consejo de Cuentas es una institución dependiente del Parlamento autonómico que, en el ejercicio de sus funciones, actúa con absoluta independencia. Sus relaciones con la Cámara se desarrollan fundamentalmente a través de la Mesa de las Cortes y de la Comisión de Economía y Hacienda.

Al mismo tiempo, la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias se ocupa de la gestión administrativa necesaria para el funcionamiento de dichas instituciones.