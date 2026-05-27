Los cuatro pueblos de León que forman parte de una reserva de la Biosfera y pocos ubican

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hay lugares que parecen conocidos porque su nombre suena, porque salen en rutas de montaña o porque conservan algunas de las imágenes más poderosas del noroeste español. Pero no siempre se sabe qué los une de verdad.

En León, cuatro municipios comparten desde hace casi dos décadas un reconocimiento internacional que protege su paisaje, su forma de vida, su patrimonio y su futuro. Son Valle de Ancares, Vega de Espinareda, Villafranca del Bierzo y Peranzanes, los cuatro ayuntamientos que integran la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses.

Dicho reconocimiento oficial llegó en 2006 y situó a este territorio del noroeste leonés dentro de la red internacional de espacios reconocidos por la UNESCO, que define las reservas de biosfera como ‘lugares de aprendizaje para el desarrollo sostenible’.

Son, en definitiva, espacios donde se busca conciliar la conservación de la biodiversidad con un uso sostenible y con la vida de las comunidades que habitan en ellos. Esa idea ayuda a entender por qué Los Ancares Leoneses no son solo un destino de montaña, sino un territorio vivo en el que naturaleza, cultura y actividad humana siguen caminando juntas.

Una rica biodiversidad

La riqueza del enclave va mucho más allá de una panorámica bonita. Turismo de León destaca que los Ancares leoneses son sinónimo de biodiversidad, con bosques de castaños centenarios, robles, acebos, tejos, abedules y madroños que dibujan uno de los paisajes más singulares de la provincia.

A eso se suma un patrimonio cultural y etnográfico muy visible, que se revela entre la arquitectura tradicional, en los hornos, los lavaderos, los molinos y en una forma de vida ligada desde hace siglos al monte y a la ganadería.

Esa mezcla se percibe especialmente bien en una escapada de fin de semana. Porque sí, es posible plantear una ruta que recorra los cuatro municipios y permita hacerse una idea bastante completa de este espacio. En Peranzanes, uno de los grandes reclamos es el castro de Chano, uno de los yacimientos visitables que mejor explican las huellas de la cultura castreña en la zona.

4 municipios, 4 tesoros

Iglesia de Santiago, Villafranca del BierzoGetty Images

En Candín, el gran símbolo son las pallozas de Balouta, esas construcciones con cubierta vegetal que siguen siendo una de las imágenes más reconocibles de Los Ancares.

Vega de Espinareda sirve como puerta de entrada natural a buena parte del territorio y permite acercarse al ambiente de los valles bercianos que articulan la reserva.

Y Villafranca del Bierzo añade otra dimensión al viaje, con su peso histórico y con vestigios mineros romanos como los de La Leitosa, que muestran hasta qué punto el paisaje actual también guarda memoria de siglos anteriores.

A todo eso se suma un patrimonio inmaterial que a menudo pasa más desapercibido, pero que resulta igual de importante. La información turística oficial recuerda tradiciones populares como los magostos, los Mayos de Villafranca, la fabricación artesanal de pan o los Danzantes del Valle de Fornela, que se celebran cada 15 de agosto en varios pueblos del municipio de Peranzanes.

La declaración de la UNESCO cobra aquí todo su sentido. Lo que protege en Los Ancares no es solo un paisaje hermoso, sino una manera concreta de relacionarse con él.

Quien recorra estos cuatro municipios en un fin de semana no encontrará únicamente naturaleza en estado puro, sino también historia, arquitectura, memoria rural y la sensación de estar ante uno de esos lugares que aún conservan algo difícil de encontrar: autenticidad.