Asignadas todas las plazas MIR de CyL: la última una de médico de familia en Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castilla y León ha iniciado la última jornada de adjudicaciones de Médio Interno Residente (MIR) con casi una treintena de plazas por cubrir, todas ellas en Medicina Familiar.

Este miércoles ha concluido el proceso para asignar las plazas de formación sanitaria para los titulados en Medicina, los MIR, en el que a las 12.34 horas Castilla y León ha cubierto todas sus plazas con la asignación de la última de ellas, una de medicina de familia y comunitaria en Ponferrada, en León.

Las últimas seis plazas vacantes en el conjunto nacional, todas ellas de medicina familia y comunitaria han sido tres en el área de Don Benito-Villanueva de la Serena, en Badajoz; dos en Ferrol (A Coruña) y una en Ponferrada (León).

La última en ser elegida ha sido una de la plazas de Ferrol, en concreto a las 12.35 horas; mientras que la última de las de Don Benito se ha asignado a las 12.32 horas, según los datos del Ministerio recogidos por EFE.

En el caso de Castilla y León, en esta última jornada de hoy miércoles se han asignado 29 plazas de médico de familia y comunitaria aún vacantes desde que el pasado 4 de mayo comenzase el proceso de elección por parte de los MIR, de ellas diez en Miranda de Ebro, seis en Ponferrada, cinco en Soria, seis en Zamora y dos en Palencia.

La oferta del 2026 de formación sanitaria de Castilla y León incluía 190 plazas para futuros especialistas en Medicina de Familiar y Comunitaria, el total de las acreditadas y la misma cifra que hace un año.

El reparto de esas 190 plazas era de 9 en Ávila; 21 en Burgos; 9 en Aranda de Duero; 11 en Miranda de Ebro; 20 en León; 9 en El Bierzo; 12 en Palencia; 18 en Salamanca; 8 en Segovia; 15 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 18 en Valladolid Este; 6 en Medina del Campo y 14 en Zamora.

Además, la oferta era de 425 plazas en especialidades hospitalarias, con 28 para Pediatría o Medicina Interna, 23 de Anestesiología, 20 de Radiodiagnóstico, 19 de Psiquiatría o 18 de Psicología Clínica.

Y se ofertan 10 en Ávila; 58 en Burgos; 58 en León; 15 en El Bierzo; 17 en Palencia; 93 en Salamanca; 22 en Segovia; 7 en Soria, 56 en Valladolid Oeste; 74 en Valladolid Este, y 15 en Zamora.

La adjudicación de plazas comenzó el lunes 4 de mayo con los 700 primeros aspirantes, entre los que el número 6 optó por hacer su residencia en la especialidad de Aparato Digestivo en el hospital Río Hortega de Valladolid.

Le siguieron, en cuanto a los hospitales de Castilla y León se refieren y con los puestos 16, 40 y 50, los aspirantes que eligieron su plaza de formación en Cardiología en el hospital Universitario de Salamanca.