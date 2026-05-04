Sólo dos de las 700 mejores notas del MIR de España eligen León

La primera jornada de selección de las nuevas plazas de médico residente (MIR) sólo deja por el momento dos nuevos facultativos para León. El sistema, que daba margen para elegir este lunes a las 700 primeras notas, resuelve que por ahora quedan asignadas una vacante de Dermatología Médico-Quirúrgica y Veneorología, la especilidad con más demanda en España, agotada en una sola jornada, y de Cardiología, que ocupa el tercer lugar de los más sobresalientes. Aunque, ni el atractivo del Complejo Asistencial Universitario de la capital leonesa, ni del Hospital del Bierzo, ha destacado, a la vista de los turnos en los que se han asentado las incorporaciones.

El primero de los MIR de León tuvo que esperar hasta la elección del aspirante con la nota número 333. A las 11.54 horas se confirmó que una persona había seleccionado la única vacante de Dermatología Médico-Quirúrgica y Veneorología del Complejo Asistencial Universitario León, casi dos horas después de que Bianca Ciobanu, la estudiante con más puntuación de España, había abierto la jornada también con la misma especialidad, aunque en el Hospital Clinic de Barcelona.

El turno de la mañana, que abarcaba hasta las 15.00 horas, se cerró sin más incorporaciones para León. No llegó la siguiente hasta que, a las 17.15 horas, el aspirante con la nota número 534 optó por la plaza de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de la capital leonesa.

No hay más MIR para León entre los 700 primeros de la jornada del lunes, que tendrá continuidad hasta final de semana: el martes elegirán del 701 al 1.400; el miércoles, del 1.401 al 2.100; el jueves, del 2.101 al 2.800; y el viernes, del 2.801 al 3.500.

A final de semana se sabrá el resultado de la captación en la provincia leonesa, donde se ofertan 95 plazas para médicos residentes, 43 de ellas en el Complejo Hospitalario de León. Los responsables sanitarios esperan que las opciones desiertas sean las menos posibles y no se concentren en Medicina Familiar, la menos atractiva en toda España, en la que el pasado año sólo se cubrieron de inicio 5 de las 19 sacadas.

La cifra de León entra dentro de las 573 vacantes anotadas para la comunidad, donde 190 corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria, 28 a Medicina Interna, 23 a Anestesiología, 22 a Pediatría, 20 a Radiodiagnóstico y 19 a Psiquiatría.

El proceso de selección de plazas de médicos residentes cierra una convocatoria en la que había apuntados para realizar el examen MIR 16.768 aspirantes para 9.276 plazas de medicina ofertadas en toda España. La prueba, que se realizó el 24 de enero, tuvo en León una de sus sedes, donde se examinaron 273 personas.