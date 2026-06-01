Feijóo asegura que PP y Vox "ultiman" un acuerdo en CyL y que Mañueco le ha trasladado que está "avanzado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que PP y Vox están ultimando un acuerdo en Castilla y León y ha añadido que esta misma mañana el presidente de la Junta de CyL en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, le ha trasladado que esas negociaciones están avanzadas.

"Se esta ultimando una acuerdo. Esta mañana al menos el señor Mañueco no me confirmó el acuerdo. Sí que está avanzado pero no me lo ha confirmado", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Se prevé que ese acuerdo incluya consejerías para Vox, además de la vicepresidencia, y la inclusión del concepto de 'prioridad nacional', tal y como ha ocurrido en los pactos que ambas formaciones han sellado en Extremadura y Aragón.

Las negociaciones para cerrar el acuerdo se han intensificado especialmente en las últimas semanas tras la celebración de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Esta misma mañana fuentes del PP consultadas por Europa Press señalaban que esas negociaciones para investir a Fernández Mañueco presidente están "muy avanzadas" pero todavía "no cerradas".

El PP ganó los pasados comicios en Castilla y León con 33 escaños, dos más que en la anterior cita electoral, y el 35,4% de los votos, pero ha necesitado pactar con otros grupos parlamentarios al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores. El PSOE quedó en segunda posición (30) mientras que los de Vox sumaron un procurador más, hasta lograr 14.

De esta manera, sería la segunda vez que Mañueco comparta gobierno de coalición con Vox. Los de Santiago Abascal y el PP ya gobernaron juntos en Castilla y León tras las elecciones de 2022, pero Vox rompió los acuerdos un año después por las discrepancias con los 'populares' en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

Al ser preguntado por el hecho de que el PSOE resista en las encuestas que se están publicando, Feijóo ha señalado que el PSOE está "absorbiendo a Sumar y a Podemos" y ha recalcado que, "aún así, el Partido Socialista pierde 4 puntos en relación con las últimas elecciones".

Feijóo ha destacado que las encuestas que se están publicando lo que evidencia es que Vox, a pesar de que "crece en momentos de polarización y de tensión", el PP lograría "entre 140 y 150 escaños" y "Vox 60 escaños"

Según ha destacado, "jamás en toda la historia democrática del país" los partidos de centroderecha se habían situado "en el entorno de 200 escaños". "Pero aquí lo importante es que hable el pueblo, que los ciudadanos puedan decir de una vez por todas, basta ya", ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha afirmado que hay que salir de este "bochorno nacional e internacional" con unas elecciones porque ahora lo que pasa es que se piensa es que "España es un país caribeño, donde el líder supremo hace lo que quiere".

"Esto no lo habíamos visto jamás, es que esto que está pasando en España, no podemos aceptarlo bajo ningún aspecto. Y yo le pido a los socialistas que también actúen. Esto no solamente es una cuestión del señor Feijóo, que desde luego cumpliré con mi deber y con mis obligaciones, pero es que tienen que actuar", ha proclamado, dirigiéndose a los "centenares de alcaldes" del PSOE y a los parlamentarios y presidentes autonómicos del PSOE.

Al ser preguntado si ve de vicepresidente a Santiago Abascal, Feijóo ha señalado que para convocar elecciones no "necesitan" que Vox esté en "ningún gobierno". "Constituir un Gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara", ha dicho.

Feijóo ha señalado que después habrá elecciones y "decidirán los españoles lo que quieren". Eso sí, ha indicado que su planteamiento "sigue exactamente igual" que hace un año, cuando el PP celebró su congreso nacional: "Yo pretendo gobernar en solitario y creo que se puede conseguir".

El líder del PP ha señalado que la situación de la vivienda, la subida fiscal de Sánchez, la "inmigración desordenada", la "disminución de la seguridad", "la regeneración democrática" o "la situación de las infraestructuras viarias y ferroviarias" necesita de un "Gobierno reformista que sepa gobernar" y con "gentes que hayan gobernado".

Feijóo ha indicado que solo Pedro Sánchez puede convocar elecciones "salvo que los grupos de la Cámara le obliguen a ello echándole". "Sánchez no las va a convocar, entre otras cosas porque se quedaría como un político desnudo. Por lo tanto, son los grupos de la Cámara los que tenemos la responsabilidad", ha enfatizado, para ofrecer a los socios del PSOE "decencia" y "elecciones inmediatas".