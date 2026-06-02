Mañueco reafirma su 'no' a la bilateral con Hacienda y avisa: "Lo que es de todos se negocia entre todos"

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El presidente en funciones de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reafirmó hoy su negativa a participar en la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. "Lo que es de todos se negocia entre todos", dijo.

En un mensaje en X (antes Twitter), Fernández Mañueco reiteró que la Junta no acudirá al encuentro promovido por Hacienda, en línea con lo comunicado desde hace tiempo y con lo que avanzó este lunes por el portavoz del Ejecutivo y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

“No aceptamos una propuesta que asigna a nuestra Comunidad el 1,29 por ciento de los fondos, cuando representamos casi el 20 por ciento del territorio y el cinco por ciento de la población de España”, argumentó Fernández Mañueco para rechazar el modelo diseñado por la exvicepresidenta y exministra María Jesús Montero, que ahora ha recuperado su sucesor Arcadi España.

Por el contrario, el presidente de la Comunidad aprovechó para exigir una financiación “justa” que garantice la prestación de los servicios públicos en todo el territorio. La posición de Fernández Mañueco coincide con la expresa por otras comunidades gobernadas por el PP que tampoco acudirán a las reuniones bilaterales convocadas por el Ministerio.