Vox tendrá un vicepresidente y dos consejeros en el Gobierno de Castilla y León

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Vox contará con un vicepresidente y dos consejeros en el próximo Gobierno de Castilla y León según el acuerdo firmado con el PP, que incluye la referencia a la 'prioridad nacional' para el acceso a determinadas ayudas públicas, como exigía la formación de Santiago Abascal para investir a Alfonso Fernández Mañueco.

Así, Vox contará con una de las dos vicepresidencias del nuevo Ejecutivo, que recaerá en Carlos Pollán, y que irá asociada a una de las tres consejerías que también recaen en este partido, en concreto, la de Desregulación, la de Agricultura, Ganadería y Medio Rural y la de Cultura, Turismo y Deporte. El pacto incluye 19 ejes y 324 medidas y cuenta con 62 hojas.