El vídeo que resume el pacto PP-Vox en Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este documento detalla el acuerdo de gobierno alcanzado en 2026 entre el Partido Popular y VOX para dirigir la comunidad de Castilla y León. El texto establece una hoja de ruta centrada en alcanzar la estabilidad política y el progreso socioeconómico mediante una amplia variedad de medidas sectoriales. Entre sus prioridades destacan una notable bajada de impuestos, el fomento de la natalidad y el apoyo decidido al sector autónomo y rural. Asimismo, el pacto contempla inversiones estratégicas en infraestructuras de transporte, energía y servicios públicos esenciales para combatir la despoblación. Finalmente, ambas formaciones se comprometen a una gestión eficiente del gasto público basada en la transparencia y la lealtad institucional.