El pacto PP-Vox en Castilla y León, preguntas y respuestas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El acuerdo suscrito entre el Partido Popular y VOX para la legislatura en Castilla y León recoge 62 compromisos concretos en materia tributaria, infraestructuras, mundo rural y política social. Desde rebajas en el IRPF hasta ayudas para el carné de conducir o medidas frente al lobo, el texto abarca un amplio espectro de políticas autonómicas.

Para facilitar la consulta ciudadana, Diario de León ha elaborado este formato interactivo con las preguntas y respuestas más relevantes del documento. Toca cada tarjeta para descubrir la respuesta.