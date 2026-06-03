UPL tilda de “pacto gris y del miedo” el acuerdo del PP y VOX impulsado desde Madrid por los líderes nacionales de sus partidos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) tildó de “pacto gris y del miedo” el acuerdo alcanzado y ratificado este miércoles por el Partido Popular y VOX. Así se refirió la portavoz leonesista en las Cortes de Castilla y León y secretaria general del partido, Alicia Gallego, que recordó que “está impulsado desde Madrid” y que Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán “no dejan de ser más que títeres de sus líderes nacionales”.

Gallego incidió en que se viene a firmar un acuerdo que “es un copia y pega” a lo firmado antes en Extremadura y Aragón y anticipó que “será muy parecido” a lo que se pueda firmar en Andalucía en el futuro”. “Nuestras necesidades son claramente distintas, llevamos medio año con las Cortes paralizadas y acumulamos tres meses desde que se celebraron las elecciones sin que les haya preocupado en absoluto los problemas de la ciudadanía y de nuestra tierra”, señaló.

Del mismo modo, destacó que contar con un presupuesto “tampoco es una prioridad” al relegarlos ya a 2027 y sumar otro curso más sin cuentas actualizadas. Además, la líder leonesista evidenció que dentro de las 324 medidas alcanzadas su máxima “es una prioridad nacional que ni siquiera ellos son capaces de explicar”.

Todo ello, le lleva a poner de manifiesto que “no se habla de inversiones ni concreciones” tan necesarias para nuestra tierra y que se basan en muchos casos en los acuerdos alcanzados en otros territorios cuando no se tiene en cuenta a la Región Leonesa con sus peculiaridades y necesidades. “Tampoco podemos esperar otra cosa de un partido como VOX que no cree en las comunidades autónomas y que está más centrado en el reparto de puestos y sillones, donde más cómodo se siente el PP”, sentenció.