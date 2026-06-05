Mañueco será investido presidente el próximo martes con los votos de PP y Vox y el 'no' de casi toda la oposición

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El candidato ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco será investido, previsiblemente, el próximo martes, 9 de junio, como presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez, al contar en esta ocasión con los votos a favor de los grupos Popular y Vox, que con sus 47 procuradores superan la mayoría absoluta (42). Los socialistas, UPL y Soria YA no le darán su apoyo, mientras Por Ávila esperará a conocer sus propuestas para la Comunidad.

Este viernes, la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, fijó la fecha y el orden del debate de investidura previsto para el próximo martes, que comenzará a las 12.00 horas con la exposición por parte de Fernández Mañueco del programa de gobierno sin límite de tiempo ante el pleno de la Cámara, con el fin de recabar el apoyo de los parlamentarios.

Una vez termine su discurso, se suspenderá la sesión que se retomará a las 16.00 horas con las intervenciones de los grupos que tendrán 30 minutos iniciales y otros diez para la réplica al candidato, que sin embargo puede utilizar el tiempo que considere en sus respuestas. Comenzará, en primer lugar, el Socialista y le seguirá el Mixto -UPL (18 y seis minutos), Soria YA y Por Ávila (seis y dos minutos cada uno)-, por lo que cerrarán el debate Vox y el PP, antes de que se produzca una votación que se iniciarán en torno a las 20.00 horas.

En esta ocasión los turnos se han mantenido igual que en otras sesiones de investidura, si bien Vox planteó a la Mesa que comenzará por la tarde el Grupo Mixto y siguiera el PSOE, para después tomar la palabra ellos y el PP, como socios de gobierno. Los socialistas se opusieron a este modelo y el Grupo Popular trasladó que era algo que le resultaba indiferente. Al final, el órgano rector de la Cámara optó por mantener el guion habitual en las últimas legislaturas.

En la sesión de investidura, la votación es pública por llamamiento, siguiendo el orden alfabético del primer apellido y comenzando por el procurador cuyo nombre sea elegido al azar. Tras ser nombrados, estos deben responder 'sí', 'no' o 'abstención'. Los miembros de la Junta que sean parlamentarios y los integrantes de la Mesa votan al final.

Una vez termine la sesión, si el candidato Fernández Mañueco obtiene, como se prevé, la confianza de la mayoría absoluta de los procuradores, las Cortes certificarán su investidura al Gobierno y a Su Majestad el Rey Felipe VI. Una vez se publique el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se producirá la toma de posesión, un acto que en principio tendrá lugar en los “siguientes días” y posiblemente en el propio parlamento, aunque la decisión final no está tomada.

PSOE, UPL y Soria Ya, en contra

El portavoz socialista, Carlos Martínez, justificó el ‘no’ de su grupo a Fernández Mañueco porque el acuerdo suscrito con Vox se sitúa, en su opinión, “al margen de la ley” al asumir la doctrina ”fascista y xenófoba de la extrema derecha" sobre la denominada prioridad nacional y el “sucedáneo” del arraigo territorial. También denunció que se pretenda prescindir de los inmigrantes, a pesar del problema de la despoblación, así como del diálogo social y de las ONG's que recordó actúan donde no llega la administración.

Por ello, Carlos Martínez sentenció que PP y Vox “no son de fiar, ni el uno, ni el otro” y consideró que los de Santiago Abascal son el “único animal que tropieza en la misma piedra”, porque van a apoyar a Fernández Mañueco “a sabiendas de que les va a engañar”, en alusión a lo sucedido en la anterior legislatura cuando ambos partidos gobernaron juntos hasta que rompieron en 2024.

Por su parte, la procuradora de UPL y portavoz del Grupo Mixto, Alicia Gallego, avanzó que no apoyarán la investidura de Fernández Mañueco e insistió en que le produce “miedo” que el futuro presidente ceda consejerías a los dirigentes de Vox que tachaba de “ineptos”. A su juicio el pacto de gobierno “se ha hecho de aquella manera", ya que consideró los socios se han comportado como “muñecos” o “títeres” al servicio de sus partidos y se han centrado en el reparto de sillones.

También, el procurador de Soria YA, Ángel Ceña, avanzó su ‘no’ al candidato ‘popular’ ante un pacto que consideró tiene “mucho gerundio político” y “pocas soluciones" para los ciudadanos. A su juicio, el acuerdo de PP y Vox solo sirve para que ambos se repartan el "poder", ya que lamentó la despoblación “no es la prioridad”. Además, afeó que no se haya abordado la fiscalidad diferenciada para Soria o Zamora y se haya incorporado la prohibición del uso del burka y el niqab.

Finalmente, fuentes de Por Ávila explicaron a Ical que su procurador Pedro Pascual escuchará el martes las propuestas de “mejora” o las “novedades” que proponga Fernández Mañueco para decidir su voto.

Castilla y León, “libre de sanchismo”

En cambio, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, celebró el acuerdo con Vox y que Fernández Mañueco vaya a ser reelegido presidente, porque con ello la Comunidad no cambiará de “rumbo”. Esto, remarcó, permite declarar a Castilla y León como territorio “libre de sanchismo". Además, manifestó que le producía “sonrojo” que Carlos Martínez hablara de “legalidad” y “democracia” con lo que está sucediendo en torno al Gobierno y el PSOE.

“El con sus chacharas, tratando de tapar las vergüenzas sanchistas y zapateristas”, dijo Leticia García, quien lamentó que se desacredite un acuerdo que recordó responde a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas el pasado 15 de marzo. En la misma línea, el portavoz de Vox, Carlos Pollán, invitó a la oposición que se lea el pacto antes de fijar su posición, porque recordó podrán comprobar que se tratan asuntos como la vivienda, el mundo rural o los servicios públicos, entre otros.