El PP conservará la Portavocía de la Junta de Castilla y León

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El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la investidura, Alfonso Fernández Carriedo, no aludió durante la presentación del acuerdo con Vox a la futura Portavocía del Gobierno, pero este miércoles fuentes de Vox han confirmado a EFE que corresponderá al PP.

Aunque no ha trascendido si esta responsabilidad ha sido objeto de petición por parte de Vox y lo previsto era que hubiera continuidad en que la Portavocía correspondiera al PP, no sería la primera vez que el partido minoritario de la coalición se hace cargo de este cometido, ya que Ciudadanos en 2019 sí asumió ese puesto, por medio de Francisco Igea.

Actualmente desempeña esta labor el consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, hombre de plena confianza de Mañueco y que previsiblemente repetirá en esta responsabilidad.

Carriedo ha sido el portavoz del Ejecutivo durante toda la legislatura anterior, tanto en el momento inicial de gobierno de coalición con Vox como después de la ruptura.

El próximo gobierno de Castilla y León, fruto del acuerdo alcanzado por PP y Vox, estará compuesto por dos vicepresidencias -una para cada partido-, diez consejerías -siete para el PP y tres para Vox, una de ellas integrada en la vicepresidencia- y un total de once miembros, doce al contar al futuro presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

La actual ley del Gobierno y de la Administración en la Comunidad limita a diez el número máximo de consejerías que puede haber en el Ejecutivo autonómico, lo que explica que, para no rebasar ese límite, la Vicepresidencia Segunda asumida por el PP no lleve asociada una consejería como tal, aunque sí competencias, mientras que la Vicepresidencia Primera de Vox sí gestionará una.

De hecho, las competencias que va a sumir la Vicepresidencia Segunda (PP) -Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil- son buena parte de dos consejerías de la actual estructura de gobierno en funciones.

Este es el reparto de consejerías y competencias del futuro Gobierno PP-Vox en Castilla y León:

PP

- Presidencia de la Junta de Castilla y León.

- Vicepresidencia Segunda. Sin consejería propia, pero con competencias en: Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil.

- Consejería de la Presidencia.

- Economía y Hacienda.

- Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

- Medio Ambiente y Energía.

- Movilidad, Transformación Digital y Inteligencia Artificial.

- Sanidad y Bienestar Social.

- Educación.

Vox

- Vicepresidencia Primera. Llevará asociada una consejería, pero aún sin concretar.

- Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Con competencias en Inmigración, Juventud y Cooperación al desarrollo.

- Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Incluye competencias en: Caza, Pesca y Política Ambiental -pero no gestión de incendios-

- Cultura, Turismo y Deporte.