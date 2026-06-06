¿Primera fisura en el pacto PP-Vox?

Reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces para abordar la convocatoria de la sesión de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández MañuecoEduardo Margareto

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, exigió ayer como condición que haya “unanimidad” para afrontar la reforma de la ley de violencia de género aprobada en 2010, mientras su homólogo de Vox, Carlos Pollán, futuro vicepresidente primero de la Junta, anticipó que su partido rechaza esta normativa: “No somos sospechosos de decir que estamos en contra”.

En la comparecencia posterior a la reunión de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces, que fijó para el próximo martes, 9 de junio, la sesión de investidura, Leticia García criticó la proposición socialista sobre violencia machista de Carlos Martínez, al que consideró el “Mago Tamariz”, ya que señaló “no tiene nada nuevo que contar” y “mucho que tapar” ante los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y el Gobierno.

“Vamos a trabajar en una línea de unanimidad en violencia machista”, dijo la portavoz ‘popular’, en línea con lo expresado este jueves por el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, uno de los negociadores del acuerdo de gobierno con Vox, que no incluye ninguna referencia a esta materia.

Asimismo, afeó a Carlos Martínez que utilizara el término de “machos alfa del corral” para referirse a los líderes de PP y Vox en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán, algo que consideró es “escandaloso” y que le ofendió como mujer. Además, recalcó que el PP “siempre ha sido el partido que más ha defendido a la mujer” y que ha trabajado en defensa de la igualdad y contra la violencia de género.

“Nos sentaremos a dialogar, como hemos hecho siempre”, reiteró Leticia García a preguntas de los periodistas una vez inicie su actividad el nuevo gobierno de PP y Vox, si bien recordó que el acuerdo de gobierno no es un pacto de “máximo” o el “tope”, sino que fija los ejes a desarrollar y las principales normas, pero no todas. “Paso a paso”, agregó sin descartar “nada” porque insistió en que están “abiertos” y trabajar en esta legislatura, en la que añadió hay “tiempo” para ello.

Por su parte, el portavoz de Vox aseguró que el asunto de la violencia de género no figura en el pacto de gobierno porque son cuestiones que señaló “habrá que tratar dentro del Gobierno” y recordó que hay “muchas” acciones del futuro ejecutivo que tampoco aparecen.

Además, Carlos Pollán recordó que el acuerdo recoge que los socios son partidos “distintos”, con “diferentes planteamientos ideológicos”. Con ello, evitó valorar la posición del PP, más allá de reiterar que son formaciones diferentes, después de que la portavoz ‘popular’ apelara a la unanimidad de los grupos parlamentarios para abordar una iniciativa legislativa sobre violencia hacia la mujer.

Ley de Concordia

Por otra parte, los futuros socios de gobierno no aclararon si recuperarán la proposición de ley de Concordia registrada por ambos al inicio de la pasada legislatura y que finalmente no fue tomada en consideración por el pleno de las Cortes al romperse el pacto en 2024. “Volveremos a sentarnos y a trabajar”, dijo Leticia García al respecto de una norma que consideró “importante”, lo que ha hecho que figure en el acuerdo firmado con Vox.

“Todas las opciones están sobre la mesa”, apuntó la portavoz ‘popular’ sobre este texto que PP y Vox se han comprometido en su pacto a tener aprobado en junio de 2027. Igualmente, Carlos Pollán no aclaró si serán los grupos quienes impulsarán la ley de Concordia o si lo hará la Junta, ni tampoco si se llevará a las Cortes el texto anterior o uno nuevo con “modificaciones”, más allá de insistir en que se trata de un compromiso con fecha de cumplimiento.