Mañueco desgrana en más de 50 minutos el núcleo de su programa y reserva el resto para defender su pacto con Vox

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El candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, realizó hoy su discurso de investidura más largo, por encima de la hora y 21 minutos de duración, en el que dedicó más de 50 minutos a desgranar el núcleo de su programa de gobierno y reservó el resto de la intervención para defender su pacto con Vox.

Pasaban tres minutos de las 12.00 horas cuando el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, dio la palabra a Mañueco para que iniciarse una intervención que se prolongó durante 81 minutos y 10 segundos, por encima tanto de los 69 minutos de la intervención de 2019 y la hora de 2022, y que se inició con un breve saludo protocolario a todas las formaciones y una reivindicación del “contrato de legislatura” que supone el discurso de investidura.

Tras criticar la acción del Gobierno de España y defender “otra forma de hacer política” durante cuatro minutos y medio, Mañueco acometió la justificación de su pacto de gobierno con Vox durante un periodo de 11 minutos y 15 segundos, en el que incluyó tanto el proceso de diálogo y acuerdo con la formación de Abascal como una aclaración de lo que para el candidato a la Presidencia de la Junta supone la prioridad nacional: “Una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”.

“Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender”, sostuvo el candidato ‘popular’, que reiteró el acatamiento “escrupuloso” de las leyes antes de recordar que el programa de gobierno que hoy ha desgranado “no parte de cero”, sino de una situación que ha llevado a Castilla y León a ser “los primeros de España en Educación y en Servicios Sociales y los segundos en atención a la dependencia”.

Para “seguir avanzando por la senda de progreso” que conlleve “un mejor futuro” para la Comunidad, Mañueco se dispuso entonces a desgranar, durante más de 51 minutos, su programa de gobierno a través de “dos grandes pilares”: seguir haciendo de Castilla y León “una comunidad dinámica e innovadora” y consolidarla como “una tierra atractiva para vivir y trabajar”.

Al primero de estos ejes, el candidato ‘popular’ le dedicó 22 minutos y medio, en los que, tras comprometerse a elaborar y aprobar los Presupuestos Generales de la Comunidad cada año, desarrolló sus medidas en política fiscal “moderada, justa e inteligente”, las destinadas al crecimiento económico y la creación de empleo, las relativas a la industria y el suministro de energía y las previstas para el sector primario y las infraestructuras, todo ello trufado de peticiones y exigencias al Gobierno de la nación.

Algo más de tiempo destinó a desgranar el programa que pretende consolidar a Castilla y León en “una tierra atractiva para vivir”, donde las medidas para cultura y patrimonio natural se desplegaron en cinco minutos y 40 segundos mientras que los servicios públicos albergaron la mayor parte de la intervención en esta materia con más de 16 minutos dedicados a la sanidad, la educación, los servicios sociales y la igualdad.

Mañueco cerró este apartado con nuevas medidas destinadas a la vivienda, en lo que prolongó su discurso durante casi dos minutos, y en las iniciativas que pretende desplegar desde su gobierno, a través de la nueva Vicepresidencia Segunda, en materia de protección civil y reto demográfico.

Finalmente, antes del cierre, Mañueco invirtió tres minutos en reivindicar un nuevo sistema de financiación autonómica “justo, solidario y acorde con el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos”, para lo que pidió la unidad de la cámara, antes de informar sobre la estructura de su gobierno y sus planes de actualización normativa y desregulación. Los últimos tres minutos y medio fueron dedicados por el candidato a revalidar la Presidencia de la Junta para invitar a todos a “seguir construyendo una Castilla y León con más oportunidades, prosperidad y esperanza”.