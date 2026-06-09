Carlos Martínez reclama un "cambio de rumbo" ante Mañueco: "Castilla y León merece mucho más"

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El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, aseguró hoy en su debut en las Cortes que Castilla y León necesita un “cambio de rumbo”, porque a su juicio lleva ya demasiados meses esperando “un gobierno, un presupuesto, decisiones y respuestas”. “Castilla y León merece mucho más”, dijo.

En su intervención ante el pleno de las Cortes, Martínez afeó al candidato del PP a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, que dedicara esta mañana más más tiempo al Gobierno de España que a Vox, sus socios en su discurso, que consideró la lectura del acuerdo de gobierno suscrito la semana pasada.

"No hemos escuchado hoy un proyecto nuevo para Castilla y León. Hemos escuchado la transcripción de las condiciones que usted ha

aceptado, más bien ha tragado, para seguir siendo presidente. Eso explica muchas cosas. Explica las renuncias, los silencios; y explica por qué la autocomplacencia ha ocupado más espacio que los problemas reales de las personas, de la gente de esta tierra", dijo.